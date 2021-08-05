Печаль самолечения

Такие кабинеты работают при многих аптеках и пользуются популярностью у горожан. К их услугам прибегают многие шымкентцы, получившие назначение врача. Купив лекарства, здесь же можно поставить внутривенные и внутримышечные уколы и капельницы. В разгар пандемии в такие кабинеты выстраиваются огромные очереди, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Именно их обвинили в том, что в городе увеличилось количество тяжелых пациентов и только за июль в семь с половиной раз выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Если в июне было зарегистрировано 1 489 случаев, то в июле выявлено 11 085 фактов заражения COVID-19. С начала года умерли более 400 больных.
Заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан в социальных сетях сообщил, что за одни только сутки в городе скончался 21 тяжелый пациент от КВИ. И тут же поведал, что выяснение причин ухудшения состояния и впоследствии смерти пациентов показало, что большинство из тяжелых и очень тяжелых больных сначала занимались самолечением дома, а после получали инъекции в частных процедурных кабинетах.
«Около 80% умерших сначала лечились дома, а после в процедурных кабинетах, спустя 10 дней после такого «лечения» они попали в реанимацию. Сейчас при многих аптеках действуют процедурные кабинеты. Там ставят уколы, делают капельницы. При этом в них зачастую сидят медики, не имеющие представления о протоколе лечения. Дают назначения, и, что самое страшное, на этих назначениях нет ни печатей, ни подписей этих специалистов», – написал Шынгыс Мукан.
Чиновник также предостерег горожан, что в таких процедурных кабинетах есть возможность «подцепить» вирус, для распространения которого там созданы все условия.
«В процедурном кабинете одновременно получают лечение 5–6 человек. Кто-то кашляет, кто-то чихает. Вентиляции нет. В таких условиях здоровый человек легко может заразиться. Поэтому призываю вас, дорогие друзья, не ходить по процедурным кабинетам. Сейчас именно они стали рассадниками инфекции. При первых признаках недомогания звоните в 103», – обратился к горожанам Шынгыс Мукан.
Вот только шымкентцы все чаще жалуются на невозможность дозвониться до неотложки и многочасовые ожидания приезда мобильных бригад. И хотя в последние дни количество вызовов скорой медицинской помощи снизилось с 2 594 до 2 453, ситуация особо не улучшилась.
Учитывая, что приезжавший в город в минувшую пятницу министр здравоохранения Алексей Цой поручил увеличить количество мобильных бригад, можно предположить, что их действительно мало. Так что вполне возможно, что к помощи частных процедурных кабинетов люди прибегают из-за безысходности, а не безответственности по отношению к своему здоровью, а то и жизни, или от элементарного нежелания лишить себя удобства получить назначение в шаговой доступности от места проживания.
Руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов тоже считает, что лечить пациентов с коронавирусной инфекцией в частных кабинетах никто не имеет права. И инициировал проведение их проверки. Вот только горожане на самом деле ждали от него ответа на вопрос: где принимать лечение, ставить уколы и капельницы?
«С утра наблюдаю за «охотой на ведьм» в Шымкенте, если точнее, то за поиском процедурных кабинетов, которые что-то нарушают, – говорит жительница Шымкента Марина Низовкина. – Уточняю сразу, я категорически против того, чтобы медсестры назначали лечение от ковида, но о таком я ни разу не слышала. Назначения делают врачи, к которым обращаются горожане. В общем, с этого дня процедурные кабинеты под огромным прессингом. Я боюсь представить, под каким прессингом тысячи пациентов, которые два раза в день приезжают в эти кабинеты на капельницы, дабы не загреметь в тяжелом состоянии в инфекционные стационары. Снижаем, так сказать, нагрузку на коечный фонд больниц, а тут – раз, и все. Неужели нельзя, прежде чем запрещать, создать условия для того, чтобы люди могли принимать назначенные им капельницы и уколы не в подпольных квартирах, а в процедурных кабинетах под контролем квалифицированных медсестер? В прошлом году легкоатлетический манеж переоборудовали под огромный процедурный кабинет, люди туда шли семьями. Что мешает создать такое в этом году при таком диком наплыве больных?!»
По официальным данным пресс-службы Шымкентского городского акимата, на начало текущей недели лечение получают 7 275 пациентов, из них 4 916 находятся на амбулаторном лечении в домашних условиях. Вполне резонно возникает вопрос: где ставить уколы и капельницы такому огромному числу людей? Для сравнения: в стационарах на лечении находятся 2 359 больных.
Сейчас Шымкент живет по сценарию B. Создано 3 190 койко-мест, заполняемость которых составляет 74%. Собственно, из-за этого показателя город окрасился в темно-красный цвет. Свободна сейчас 831 койка. До конца недели поочередно планируется открыть еще 980 дополнительных мест и довести количество коек до 4 170, как прописано в плане действий по сценарию С.
В реанимационном отделении сейчас 487 коек, из которых занята 381. Их заполняемость на уровне 78%.
Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе обсуждали и на встрече акима города Мурата Айтенова с главным государственным санитарным врачом Шымкента Абдиманапом Тулебаевым. В частности, было отмечено, что есть случаи назначения фармацевтами лекарств, не соответствующих протоколу лечения ковидной инфекции, и необходимо вести активную работу по повышению осведомленности населения во избежание осложнений. Мурат Айтенов отметил, что ежедневный уровень заражения КВИ в городе высок.
Между тем Шымкент посещают жители других регионов, а значит, необходимо эффективно работать над снижением распространения COVID-19, чтобы минимизировать число заболевших. Аким города поручил держать под особым контролем деятельность гостиниц и гостевых домов, не допускать массового расселения сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом.