​Педагоги, исследователи, аналитики

«Будущее свободной страны – в фундаментальном образовании…» – отнюдь не случайно эта цитата Елбасы расположилась на видном месте сайта школы. Ее официальное открытие сос­тоялось 5 сентября 2012 года с участием Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

В том же году была подписана декларация о создании Высшей школы образования между Назарбаев, Кембриджским и Пенсильванским университетами. А в августе 2013-го школа осуществила первый набор 75 магистрантов и 12 док­торантов. Спустя еще почти 2 года (2015 г.), после первой церемонии вручения дипломов выпускникам-магистрам, первые докторанты отправились на семестр в университеты-партнеры.

«ВШО Назарбаев Университета стремится быть авторитетной высшей школой образования мирового класса, меняющей образовательное мышление, политику и практику на всех уровнях образования посредством научных исследований, качественного преподавания и убедительных аргументов. Благодаря этому и научным знаниям школа обязуется работать над улучшением образования для всех, поддерживая видение образования, которое позволяет людям максимально использовать свой потенциал, свободный от ограничений бедности и происхождения, в контексте взаимопонимания и глобальной взаимосвязи», – отмечено на официальном сайте Высшей школы образования Назарбаев Университета.

Среди озвученных целей не только подготовка высоко­квалифицированных педагогов, исследователей и аналитиков, но и предоставление возможности для непрерывного профессионального развития тем, кто вовлечен в образование; модернизация образовательной науки и практики через интеграцию науки и обучения; совершенствование научной базы для проведения исследований.

– ВШО – это не просто образовательный центр, который культивирует высокие академические стандарты и дисциплину. Наша школа также проводит высококачественные исследования по наиболее актуальным вопросам развития образования как в Казахстане, так и на международном уровне. У магистрантов и докторантов школы имеется уникальная возможность развивать и получать самые современные знания, умения и навыки у наших профессоров, в том чис­ле ученых и исследователей в облас­ти высшего и много­язычного, среднего и инклюзивного образования, которые оканчивали университеты с международной репутацией, – подчеркнула декан Высшей школы образования Назарбаев Университета Аида Сагинтаева.

В среднем ежегодно в это высшее учебное заведение поступают около 90 студентов, 10–11 док­торантов и 80 магистрантов. К поступающим предъявляются высокие требования: некоторые приходят на вторую и даже третью попытку. Но это только показывает их высокую мотивацию и заинтересованность.

– Все поступающие с хорошими знаниями и в основном с соответствующим опытом работы. К примеру, к нам посту­пила на магистратуру мама ребенка с синдромом Дауна. Она хотела получить знания по теме инклюзивного образования, узнать, как развиваются и обучаются, адаптируются в обычной среде дети с особыми потребностями. По окончании ВШО она основала центр помощи родителям таких детей, который своей деятельностью вносит большой вклад в развитие инклюзивного общества в Казахстане, – поделилась Аида Сагинтаева.

Школа по праву может гордиться своими выпускниками, коих на сегодня насчитывается 539. Среди них 17 докторантов в сфере образования, 113 магист­ров в сфере полиязычного образования и 409 магистров в сфере управления образованием. Еще 10–15% выпускников продолжают свое обучение на программе PhD в таких зарубежных вузах, как университеты Британской Колумбии, Макгилла, Торонто, Кембриджский, Бристольский, Гонконгский.

Практически все выпускники трудятся в сфере образования: в школах НИШ и РФМШ, в университетах КИМЭП, КазНПУ им. Абая, ЕНУ им. Л. Гумилева, KazGUU, основали собственные фонды и организации…

– Особенность нашей школы в том, что мы готовим управленцев нового поколения в сфере образования, аналитиков – самый востребованный ресурс в процессе трансформации страны и ее системы образования. Наши исследования по высоким международным стандартам помогают принимать правильные управленческие решения в сфере образования. Мы проводим множество открытых мероприятий, выезжаем в регионы, организации, делимся знаниями, наработками, пуб­ликуем статьи и книги. Смею надеяться, что таким образом мы запускаем внутренние процессы повышения качества образования и в целом развития образовательной системы, – говорит декан.

Во время локдауна школа провела почти полторы сотни открытых онлайн-вебинаров по востребованным темам инклюзивного образования, академической честности, этике проведения исследования. Около 8 тыс. участников получили на этих вебинарах новые знания, прониклись новыми идеями. Активное участие в организации всех этих мероприятий принимали и профессора, и выпускники, и непосредственно студенты ВШО.

– Самое главное – наши выпускники не просто носители информации и определенной суммы знаний. Они активные, владеют лидерскими качествами и новыми технологиями, нестандартно мыслят, знают не менее двух-трех языков, но самое главное – они несут ценности НУ, главная из которых – служение обществу. Мы стремимся прививать своим студентам общемировые ценности, чтобы они стали культурными и толерантными гражданами мира, оставаясь ответственными гражданами своей страны, – рассказала Аида Сагинтаева.

В Высшей школе образования Назарбаев Университета в настоящее время реализуется 30 научных проектов, которые, без сомнения, имеют важное значение для совершенствования отечественного образования и, по мнению декана, влияют на развитие общества.

К примеру, в текущем году школа получила международный грант на изучение вопросов, связанных с такой социальной группой, как NEET-молодежь – «Оценка вызовов для молодежи в Казахстане и внедрение инновационных решений». Этот проект включает в себя не только изучение проблем такой молодежи, но и экспериментальные методы оказания ей необходимой информационной поддержки в вопросах возможностей трудоустройства или переобучения.

Еще один пример – это международный коллаборативный проект «Образование, гендер и семейные отношения во время COVID-19: перспективы казах­станских учителей, родителей и учеников». Он нацелен на решение проблем равных возможностей получения доступа к качественному образованию и смягчение негативного воздействия пандемии на общее благосостояние учеников, родителей и учителей.

– Особое внимание ВШО уделяет доступности полученных результатов научных исследований, а также накопленного опыта. Так, в этом году были напечатаны две книги на казахском и русском языках – «Разработка образовательных программ: локальные ответы глобальным вызовам высшего образования» и «Этический кодекс исследователей образования Казахстана», – сообщила Аида Сагинтаева.

Школа также является участником Глобального партнерства по обмену знаниями и инновациями в области образования (GPE-KIX). Эта инициатива нап­равлена на взаимопомощь стран друг другу через национальных представителей, которые играют ключевую роль в вопросах формирования повестки, текущих проблем сферы образования и могут поделиться своим опытом и знаниями с коллегами региона.

– В рамках инициативы организуются вебинары и различного формата обучающие тренинги. В этом проекте мы являемся партнерами для обу­чения команд экспертов из Центральной Азии, Грузии и Монголии, – дополнила она свой рассказ.

Совместно с международным партнером NORRAG (глобальная сеть по международной политике и сотрудничеству в области образования) ВШО ведет подготовку русской версии журнала NORRAG Special Issue. В рамках журнала школа делится мнения­ми международных экспертов по самым насущным международным трендам, рассказывает про большие новые вызовы в сфере образования. Сейчас на сайте школы доступны 4 номера журнала, посвященных филантропии в образовании, глобальному мониторингу, доступу к образовательным и услугам.

По словам декана, ВШО Назарбаев Университета станет авторитетным центром исследований и преподавательской деятельности с особым акцентом на образовательные реформы в Казахстане и Центральной Азии и с применением широкого международного подхода, так как здесь пропагандируют и осуществляют содействие в реализации новейших исследований по проблемам образования на любых уровнях.

– За относительно короткий период своего существования ВШО создала уникальную атмосферу высоких стандартов обучения и лидерства. Наши достижения представляют собой результат академического профессионализма, исследований и изысканий, проведенных моими коллегами из школы, а также нашими партнерами из Кембриджского и Пенсильванского университетов, – подытожила Аида Сагинтаева.