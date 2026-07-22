Ядерные технологии: от фундаментальной науки к высокотехнологичной экономике
Евгений Ермаков, заместитель генерального директора по производству Института ядерной физики
В последние годы ядерная отрасль Казахстана все чаще становится предметом общественного обсуждения. При этом, как правило, внимание сосредоточено в основном на перспективах генерации. Однако сфера применения мирного атома гораздо шире. Соответствующие технологии сегодня успешно применяются в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, экологии, материаловедении и научных исследованиях, формируя новую высокотехнологичную экономику республики.