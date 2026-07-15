Найти человека в один клик

Цифровизация
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

На побережье озера Алаколь внедрена передовая цифровая система общественной безопасности, призванная сделать отдых туристов еще более спокойным и защищенным. На территории зон отдыха установлено 223 камеры видеонаблюдения, оснащенные функциями искусственного интеллекта.

Фото пресс-службы ДП области

Круглосуточно мониторинг общественных пространств осуществляется сотрудниками полиции, а интеллектуальная система выступает в роли их надежного помощника. Она оперативно выявляет правонарушения, предот­вращает опасные ситуа­ции, помогает находить потерявшихся детей и взрослых, а также обнаруживает забытые вещи. В этом курортном сезоне ИИ уже доказал свою эффективность, значительно ускорив работу полиции и сократив время поисковых мероприятий.

«Раньше поиск потерявшегося человека среди тысяч отдыхающих требовал привлечения множества сотрудников, которые обследовали пляжи и прилегающие территории, – рассказывают в пресс-службе департамента полиции области Абай. – Сегодня же благодаря интеллектуальной сис­теме, интегрированной в аппаратно-программный комплекс, поиск происходит в разы быстрее».

Достаточно ввести в систему ориентировки, например «белая рубашка, черные брюки», как она моментально анализирует видеопоток. Система выдает изображения людей, соответствующих описанию, и указывает мес­та их фиксации камерами. Это позволяет полицейским совместно с заявителями мгновенно определить место­нахождение разыскивае­мого и направить ближайший наряд.

Поиск, который раньше мог занять много времени и потребовать дополнительных ресурсов, теперь запускается одним кликом мыши. Особую ценность цифровые технологии обретают при поиске маленьких детей, которые легко теряются в толпе. ИИ помогает оперативно отследить их передвижение по внешним признакам, кардинально
сокращая время поисков.

Камеры также эффективно помогают находить мобильные телефоны и прочие личные вещи, оставленные по неосторожности. Анализ видеозаписей позволяет установить обстоятельства произо­шедшего и определить, где могли оказаться потерянные предметы.

Как отмечают в ДП области Абай, искусственный интеллект не заменяет сотрудников полиции, а становится мощным цифровым инструментом, повышающим оперативность реагирования и уровень безопасности в мес­тах массового отдыха.

#безопасность #цифровизация #видеонаблюдение #Алаколь

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