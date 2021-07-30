Передавая эстафету добра

В регионе в рамках 30-летия Независимости страны реализуется общенациональный проект «Марафон добрых дел». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области Батырхан Куанышбеков. По его словам, главная цель проекта – призвать жителей страны к добру, отзывчивости и милосердию.

– С момента запуска проекта «Марафон добрых дел» в месяц Рамадан пять тысяч семей получили помощь. Всего в регионе с начала текущего года поддерж­ка была оказана более сорока тысячам граждан. К 1 марта – Дню благодарности – в регионе было организовано около 100 праздничных мероприятий. По инициативе акима области с 1 по 31 марта прошла благотворительная акция «Мың алғыс!», в рамках которой более тысячи малообеспеченных семей области получили продуктовые корзины, – сообщил Батырхан Куанышбеков.

При содействии спонсоров в старой части Актау возведен и скоро распахнет двери спортивный комплекс «Сункар», где 500 детей будут регулярно заниматься спортом. В апреле в селе Тущыкудук Мангистауского района при поддержке частных лиц появилась детская игровая площадка.

– Благодаря спонсорской поддержке выпускников школ сел Жынгылды, Кызан и Жармыш Мангистауского района было организовано благоустройство ряда объектов на селе. В преддверии Дня единства народа Казахстана в селе Акшукур Тупкараганского района при содействии спонсоров открылся многопрофильный спортивный комплекс «Сүлеймен Промоушн» и сегодня более 500 детей имеют возможность заниматься борьбой, боксом, гимнастикой, а также плаванием, – рассказал Батырхан Куанышбеков.

Для популяризации национальных видов спорта в селе Жетыбай Каракиянского района при поддержке спонсоров открыли зал для стрельбы из лука. В феврале в центре Мунайлинского района благодаря поддержке неравнодушных граждан в эксплуатацию сдан спортивный комплекс возле мечети «Миғраж». Выпускники школы Бейнеуского района 2011 года в месяц Рамадан также приняли участие в Марафоне добрых дел: они подарили дом многодетной семье.