Татьяна из Жанакоргана

Родилась Татьяна в поселке Жанакорган. В 1999 году после окончания средней школы № 169 им. Н. Илялетдинова она поступила в Семипалатинскую государственную медицинскую академию. Получив диплом по специальности «врач-терапевт», в 2006 году прошла интернатуру в Восточно-Казах­станской области.

В 2007 году девушка вернулась на малую родину и начала трудовую деятельность в должности подросткового врача, а через два года стала участковым терапевтом. В 2015 году после переобучения на врача общей практики стала заведовать отделением ВОП, где безуп­речно трудится и по сей день.

– По-казахски я научилась говорить в детстве, а совершенствовала язык уже на работе, – рассказывает Татьяна Акулова. – Работа в медицинской сфере сложна, ответственна, но очень интересна. Моя профессия – помогать людям, лечить их недуги, спасать жизни, поэтому для меня самое главное – это видеть радость в глазах выздоровевшего пациента.

В Жанакорганском районе доля казахов составляет более 99%, что делает его районом с практически моноэтническим населением. И вполне естественно, что Татьяна Акулова с коллегами и пациентами общается на казахском языке.

– Знание языков – это сила, которая дает человеку уверенность в делах, быту, жизни, – признается собеседница. – Отличное знание государственного языка дает мне огромное преимущество в работе. К примеру, сейчас я на казахском языке не только спокойно общаюсь, но и с легкостью провожу совещания и собрания. Зачастую моим знаниям удивляются члены комиссии, приезжающие к нам из других регионов страны.

За значительный вклад в развитие здравоохранения и высокий уровень организации медицинской помощи Татьяна Акулова отмечена грамотами акимов Кызылординской области и Жанакорганского района. А в беспокойном 2020 году за самоотверженность в охране здоровья населения она была награждена высшей ведомственной наградой Министерства здравоохранения РК – нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

Татьяна вместе с супругом Вячеславом Пятиковым воспитывают троих детей. Старший Никита – студент 3-го курса Медицинского университета Семей, дочь Ульяна и младший сын Егор еще учатся в школе.

– У нас в семье все говорят на казахском языке, – рассказала Татьяна. – Мой муж работает в компании «Казатомпром», казахским владеет куда лучше меня, общаются в обществе и дети. Казахский язык хорошо знают и наши родители.

Отец Татьяны, Валерий Борисович Акулов, родился в поселке Жанакорган, всю жизнь проработал шахтером, сейчас на заслуженном отдыхе. Мама, Надежда Геннадьевна, работала в налоговом комитете, также на пенсии. Отлично владеет казахским и свекровь Татьяны – Татьяна Ивановна Пятикова. И это немудрено – она долгие годы проработала кассиром на железнодорожном вокзале.

Жанакорганцы гордятся землячкой, отмечая, что Татьяна достойна большого уважения за активное участие в общественной жизни района.

– Татьяна Акулова – прекрасный врач и социально ответственная личность, – говорит эксперт по межэтническим отношениям по Жанакорганскому району Асхат Ильясов. – Она состоит в совете матерей при областной Ассамблее народа Казахстана, своим примером популяризирует семейные ценности и вносит заметный вклад в укрепление дружбы между этносами. А еще она, сочетая многолетний опыт в области медицины с общественной работой, находится на передовой в формировании здорового образа жизни среди населения района. В каждом ее совете и поступке чувствуется искреннее человеколюбие.

Вторят коллеге и в областном управлении общественного развития.

– Для меня Татьяна Валерьевна – особенная личность, – продолжает руководитель отдела по работе со СМИ областной АНК Асель Абзал. – Мне иногда кажется, у нее даже сердце бьется по-казахски. Она поднимает статус казахского языка, ее семья ярко демонстрирует пример настоящего патриотизма – все ее родные свободно владеют казахским языком и приобщены к национальным ценностям и традициям. Это знак ее безграничного уважения к стране, родному краю и землякам-жанакорганцам.