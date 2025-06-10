Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция задержала подозреваемого в интернет-мошенничестве, который закупал SIM-карты и отправлял их за границу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Астанчанин обратился в полицию и рассказал, что его обманули, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Злоумышленники, злоупотребляя доверием, похитили у него 6,5 млн тенге.

В ходе спецоперации по борьбе с интернет-мошенничеством сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали жителя Петропавловска 1996 года рождения. Задержание прошло при поддержке прокуратуры Астаны.

«Мужчина подозревается в пособничестве мошенникам. Подозреваемый закупал и регистрировал сим-карты на граждан. Затем он переправлял их в соседнее государство. Эти SIM-карты использовались для звонков нашим гражданам с целью мошенничества. Звонки шли от имени правоохранительных органов, коммунальных служб и банков. Было обнаружено более 20 случаев передачи свыше 2 000 SIM-карт, зарегистрированных на казахстанцев. За каждую поставку он получал криптовалюту на личный криптокошелек. Канал поставок SIM-карт за границу перекрыт. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что он причастен к другим подобным случаям», – детализировали в правоохранительных органах.

В случае поступления подозрительных звонков от имени правоохранительных органов, службы безопасности банков или коммунальных служб при выманивании паролей от SMS-кодов полицейские настоятельно рекомендуют прервать разговор и ни в коем случае не сообщать пароли и персональные данные.