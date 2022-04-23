Пересек реку и лес для спасения пациента фельдшер в Алматинской области

Фельдшеру 12-ой подстанции Балхашского района Алматинской области Данияру Кумисбаеву пришлось переплывать реку, чтобы попасть к пациенту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления здравоохранения региона.

Недавно в скорую помощь поступил звонок о мужчине с колотыми ранами. Но проблема была в том, что вызов был с фазенды на другом берегу реки Иле.

Как только поступил вызов старший фельдшер Зейнеш Абдрахманова обратилась за помощью к полицейским, и фельдшер Данияр Кумисбаев незамедлительно выехал на вызов, ведь на кону была человеческая жизнь.

Фельдшер вместе с сотрудниками полиции нашли местного жителя из села Миалы, у которого имелась моторная лодка. Через 40 минут прибыли на другой берег, но пришлось еще километр пройти пешком через лес.

Между тем на связи с пациентом все это время были старшие врачи станции скорой помощи области, а старший фельдшер Балхашского района Зейнеш Абдрахманова следила за состоянием здоровья мужчины через видеозвонок.

Данияр Кумисбаев добрался до места и оказал первую экстренную помощь пострадавшему. Затем на той же лодке пациента довезли до кареты скорой помощи, где фельдшер вновь обследовал пациента и его незамедлительно доставили в районную больницу.

«За 17 лет работы мы видели многое. Несмотря на любые условия, мы должны быть всегда наготове. Главное — это сохранить жизни. Для скорой помощи свойственно получать быстрый результат от своей работы. Человеку было плохо, и совсем скоро ты видишь результат от оказанной помощи», – сказал Данияр Кумисбаев.