Перевозивший 60 детей автобус загорелся в Уральске

В городе Уральске автобус без техосмотра перевозил детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Скриншот с видео instagram.com/policebqo

13 июня примерно в 12:40 на пересечении улиц Егизбаева и Бельгера в Уральске загорелся частный автобус ПАЗ, который перевозил 60 детей из детского лагеря средней общеобразовательной школы №26 «Балауса» в кинотеатр Cinema Park.

Жертв и пострадавших нет.

Полиция выяснила, что автобус не прошел технический осмотр, у водителя Т. не было страховки.

37-летнего водителя привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» (часть 1), «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» (часть 9), «Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании» (часть 2).

Кроме того, строгий выговор был объявлен руководителю пришкольного детского лагеря «Балауса».

В ДП области же отметили от школы не поступало никаких запросов на сопровождение детей в кинотеатр для обеспечения их безопасности на дороге.