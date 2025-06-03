Перо и совесть эпохи

Общество
0
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Юбилей Смагула Садвокасова отметили в Петропавловске

фото акимата СКО

В честь 125-летия со дня рождения Смагула Садвокасова (на казахском – Смағұл Садуақасұлы) – выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя, публициста и одного из пионеров казахской журналистики – в Северо-Казахстанской области прошла республиканская научно-практическая конференция.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов в своем выступлении процитировал ранее озвученное поздравительное письмо Президента страны Касым-Жомарта Токаева в адрес участников республиканской конференции в Астане, в котором отмечалось, что в сложный исторический период Смагул Садвокасов с честью исполнял ответственные государственные обязанности и внес весомый вклад в развитие духовности, способствовал открытию первого Казахского драматического театра, становлению Казахского педагогического института, активно участвуя в развитии казахской прессы.

– Во время действия тоталитарной системы ученые были вынуждены лишь вскользь упоминать имя Смагула. Между тем его как литературного критика, писателя и публициста высоко ценил лидер движения «Алаш» Ахмет Байтурсынулы, – отметил аким области.

Модератором на конференции выступил генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» академик Национальной академии наук РК, исследователь жизни Смагула Садвокасова и автор книги о нем Дихан Қамзабекұлы. С докладами о короткой, но яркой жизни выдающегося общественного деятеля выступили ученые-историки Сабыр Касимов, Аманжол Кузембайулы, Гюльнар Муканова, Баянгали Алимжанов, Заркын Тайшыбай, Болат Кабдошев и другие.

Смагул Садвокасов родился в 1900 году в селе Жаркын Каройской волости Шарлакского уезда Акмолинской области (ныне Акжарский район Северо-Казахстанской области). Несмотря на короткую жизнь, Смагул Садвокасов оставил яркий, неизгладимый след в истории Казахстана.

Североказахстанцы по праву гордятся своим выдающимся земляком: его имя присвоено средней школе № 2 в Петропавловске, перед зданием установлен бюст. В честь юбилея состоялась церемония возложения цветов к памятнику, а в Казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова прошла премьера спектакля «Смағұл шыңы» (автор пьесы Баянгали Алимжанов, режиссер – Бекболат Курмангожаев).

В рамках научно-практической конференции была организована выставка, на которой представлены уникальные материалы Северо-Казахстанского государственного архива.

Все эти мероприятия направлены на сохранение и популяризацию богатого наследия Смагула Садвокасова.

#память #история #125 лет #Смагул Садвокасов

Популярное

Все
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Команда Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на турнире в Ташкенте
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Более 20 незаконных установок для забора воды обнаружили в Туркестанской области
Как проходила спецоперация на крупном предприятии Карагандинской области, показали в МВД
Сельскую школу построят на возвращенные государству деньги в Атырауской области
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
Находившегося 20 лет в розыске казахстанца экстрадировали из России
Велопробег «От Алтая до Урала» дошел до Астаны
Большинство казахстанцев имеют от 2 до 9 близких друзей - опрос
Глава государства направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур
Перспективы поставок пшеницы в Нигерию рассмотрели в правительстве
В Астане более 2,5 тысяч человек признаны банкротами
В области Жетысу дети ждут ваучеры на занятия в творческих кружках
Цифровую платформу для отбора молодых педагогов запустили в «Келешек мектептері»
Вейпы на 1,6 млрд тенге изъяли в Павлодарской области
«Опералия-2025»: болгарский скрипач-виртуоз выступит с концертом в Астане
Музыкальный фестиваль пройдет под открытым небом Астаны
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Ферма, где роботы доят коров
Токаев принял нового акима Алматы
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Первый урожай дынь отправили из Туркестанской области в Россию
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название

Читайте также

Квоту на иностранных работников меняют в Казахстане
Большинство казахстанцев имеют от 2 до 9 близких друзей - о…
В Астане более 2,5 тысяч человек признаны банкротами
"Примерь профессию полицейского!": фотозону открыли в Шымке…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]