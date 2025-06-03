В честь 125-летия со дня рождения Смагула Садвокасова (на казахском – Смағұл Садуақасұлы) – выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя, публициста и одного из пионеров казахской журналистики – в Северо-Казахстанской области прошла республиканская научно-практическая конференция.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов в своем выступлении процитировал ранее озвученное поздравительное письмо Президента страны Касым-Жомарта Токаева в адрес участников республиканской конференции в Астане, в котором отмечалось, что в сложный исторический период Смагул Садвокасов с честью исполнял ответственные государственные обязанности и внес весомый вклад в развитие духовности, способствовал открытию первого Казахского драматического театра, становлению Казахского педагогического института, активно участвуя в развитии казахской прессы.

– Во время действия тоталитарной системы ученые были вынуждены лишь вскользь упоминать имя Смагула. Между тем его как литературного критика, писателя и публициста высоко ценил лидер движения «Алаш» Ахмет Байтурсынулы, – отметил аким области.

Модератором на конференции выступил генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» академик Национальной академии наук РК, исследователь жизни Смагула Садвокасова и автор книги о нем Дихан Қамзабекұлы. С докладами о короткой, но яркой жизни выдающегося общественного деятеля выступили ученые-историки Сабыр Касимов, Аманжол Кузембайулы, Гюльнар Муканова, Баянгали Алимжанов, Заркын Тайшыбай, Болат Кабдошев и другие.

Смагул Садвокасов родился в 1900 году в селе Жаркын Каройской волости Шарлакского уезда Акмолинской области (ныне Акжарский район Северо-Казахстанской области). Несмотря на короткую жизнь, Смагул Садвокасов оставил яркий, неизгладимый след в истории Казахстана.

Североказахстанцы по праву гордятся своим выдающимся земляком: его имя присвоено средней школе № 2 в Петропавловске, перед зданием установлен бюст. В честь юбилея состоялась церемония возложения цветов к памятнику, а в Казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова прошла премьера спектакля «Смағұл шыңы» (автор пьесы Баянгали Алимжанов, режиссер – Бекболат Курмангожаев).

В рамках научно-практической конференции была организована выставка, на которой представлены уникальные материалы Северо-Казахстанского государственного архива.

Все эти мероприятия направлены на сохранение и популяризацию богатого наследия Смагула Садвокасова.