Перспектива единого рынка газа ЕАЭС: Казахстан не поддерживает обязательный расчет в рублях

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал о ходе переговоров по созданию общего рынка газа, нефти и электроэнергии ЕАЭС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«По поводу Евразийского союза, действительно, сейчас обсуждается вопрос по созданию единых, общих рынков газа, в том числе там есть по нефти, нефтепродуктам, электроэнергетике. В частности, по общему рынку газа подписанного документа пока нет, ведутся переговоры, буквально вчера были. Одним из предложений российской стороны было определить, чтобы все расчеты велись в рублях», – рассказал Болат Акчулаков.

Он озвучил позицию казахстанской стороны – данная опция должна быть на выбор сторон-участников договора.

«Это должно быть коммерческим условием двусторонних договоров. Когда кто-то будет покупать газ, он может, в принципе, выбрать любую валюту. Это свобода выбора валют. И, в принципе, здесь у нас нет ограничений. Это могут быть любые национальные валюты, включая российский рубль и наш тенге. Наше мнение такое: должно быть право выбора при заключении двусторонних договоров на куплю-продажу газа», – резюмировал глава Минэнерго РК.