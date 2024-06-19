Перспективы развития национальных видов спорта обсудили в Сенате

Сенат, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке встретились с руководством Министерства туризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участники встречи обсудили вопросы развития национальных видов спорта, а также пути оперативного решения актуальных вопросов, в том числе на законодательном уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Председатель комитета Нурторе Жусип отметил, что в последние годы в стране наблюдается устойчивая тенденция роста популярности национального спорта, вместе с тем заметно возрастает и роль государства в поддержке национальных видов спорта.

«Развитие национального спорта в нашей стране - важный и актуальный вопрос. Несмотря на присвоенный официальный статус и высокое социальное значение, национальный спорт до сих пор не стал неотъемлемой частью образа жизни общества и молодого поколения. В то же время в этой области существуют и значительные проблемы, требующие своего решения», - отметил Нурторе Жусип.

Вместе с тем, представитель Министерства культуры и спорта отметил, что в стране официально зарегистрировано 11 национальных видов спорта, а численность систематически занимающихся ими спортсменов составляет 8,7% от общего числа занимающихся физической культурой и спортом в секциях.

Кроме того, ежегодно в стране проводится более тысячи соревнований от Международного до сельского уровня, включенных в Национальный реестр видов спорта. Уже в этом году члены национальной сборной по международным соревнованиям завоевали 10 золотых, 13 серебряных, 20 бронзовых медалей.

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители Ассоциации национальных видов спорта, городских и областных маслихтов, а также эксперты отрасли.

 

#Сенат #Спорт #развитие #игры #национальные

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