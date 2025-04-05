Первая немка в космосе вернулась на Землю

Наука
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Капсула Crew Dragon с членами международной исследовательской миссии Fram2 приземлилась у побережья Калифорнии после четырех дней, проведенных в космосе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: SpaceX/AP/picture alliance

Первая немка в космосе - 29-летняя исследовательница из Берлина Рабеа Рогге - вернулась на Землю. Рогге и трое ее коллег по международной экспедиции Fram2 в пятницу, 4 апреля, приземлились у побережья Калифорнии в капсуле Crew Dragon от компании SpaceX.

Спасатели подняли капсулу на борт судна, после ее открытия исследователи без посторонней помощи вышли на палубу неуверенной походкой, однако выглядели достаточно бодро и с улыбкой пожимали друг другу руки в скафандрах, пишет агентство AFP. При этом им не оказывалась дополнительная медицинская помощь - это было частью научного эксперимента, направленного на изучение того, насколько хорошо астронавты могут выполнять базовые задачи сразу после возвращения из космоса.

Коммерческую миссию Fram2 инициировал и финансировал китайско-мальтийский криптовалютный миллиардер Чунь Ван. Он же и возглавил экипаж. Двумя другими участниками, помимо Рюгге, стали австралийский профессиональный гид по полярному региону Эрик Филипс и норвежский режиссер и оператор Яннике Миккельсен, специализирующаяся на съемках в рискованных условиях, таких как Арктика, море и космос. Миссия была названа в честь норвежского исследовательского корабля Fram, построенного в конце XIX века для миссий в Арктике и Антарктике.

В рамках четырехдневной миссии исследователи провели более 20 экспериментов, включая первые рентгеновские снимки человека в космосе и выращивание грибов в условиях невесомости, а также впервые совершили полет над Арктикой и Антарктикой. Помимо научной работы были и забавные моменты. Так, Миккельсен продемонстрировала в соцсети X видео, как сушит волосы в условиях невесомости.

Электроинженер и специалист по арктической робототехнике Рабеа Рогге стала первой немецкой женщиной в космосе спустя почти пять десятилетий после полета на советском корабле "Союз" первого немецкого астронавта - Зигмунда Йена в 1978 году. До Рогге, по данным Германского центра авиации и космонавтики в Кельне, в космосе побывали 12 немецких мужчин.

#космос #Германия #женщина-космонавт

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