Фото: театр "Астана опера"
Культура
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Известная в мире скрипачка, первая скрипка театра Ла Скала, лауреат многих международных конкурсов Лаура Марцадори выступит в столице Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра "Астана опера".

Концерт "Итальянские параллели" пройдет в "Астана опера" на сцене камерного зала имени К. Байсеитовой 4 мая. За дирижерским пультом камерного оркестра театра – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

"Лаура Марцадори – прекрасный музыкант, она гастролирует по всему миру и ее выступления собирают неизменные аншлаги. Концерт в "Астана опера" состоится в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Италией при поддержке итальянского посольства, с которым наш театр связывает тесное сотрудничество.

Италия – это родина оперы и балета, и основу классического репертуара любого мирового театра составляют именно итальянские оперы. Труппа "Астана опера" не раз ездила на гастроли в эту страну, к примеру, с итальянской премьерой оперы "Абай" Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, исполненной на казахском языке в городе Генуя. И на нашей сцене тоже выступают знаменитые приглашенные оперные певцы, дирижеры и коллективы из Италии, так происходит обмен опытом артистов. Важно подчеркнуть, что культура представляет собой один из основных элементов укрепления отношений между странами", – сказал директор театра Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Необходимо отметить, что это выступление в столичном театре уже не первое для Лауры Марцадори: летом 2017 года артистка блистала здесь во время гастролей Ла Скала. Вместе с оперной труппой, хором и симфоническим оркестром легендарного театра под управлением прославленного маэстро Зубина Меты скрипачка принимала участие в исполнении яркой комической оперы "Фальстаф" Джузеппе Верди и знаменитой Симфонии №9 Людвига ван Бетховена в рамках программы международной выставки "Экспо-2017".

На этот раз на сцене камерного зала имени К. Байсеитовой вместе с оркестром "Астана опера" Лаура Марцадори исполнит одно из самых известных сочинений эпохи барокко – "Времена года" Антонио Вивальди. Для широкой публики этот цикл концертов для скрипки с оркестром стал главным произведением, ассоциируемым с именем выдающегося композитора и скрипача-виртуоза. Фрагменты "Времен года" часто можно услышать в сериалах, фильмах и мультфильмах, эта музыка неоднократно использовалась знаменитыми мировыми хореографами для балетных постановок.

Следует добавить, что молодая артистка присоединилась к оркестру театра Ла Скала в качестве первой скрипки в 2014 году, когда ей было всего 25 лет. Несмотря на то, что до этого момента Лаура Марцадори выходила на сцену только в качестве солистки и камерной исполнительницы и никогда не выступала в составе оркестра, члены комиссии во главе с выдающимся маэстро Даниэлем Баренбоймом единогласно избрали ее первой скрипкой оркестра. В этой должности она уже работала с некоторыми из величайших дирижеров мира, такими как Даниэль Баренбойм, Рикардо Шайи, Даниэле Гатти, Дэниел Хардинг и Антонио Паппано.

В дополнение к плотному графику с оркестром Ла Скала, Лаура Марцадори успешно гастролирует с сольными концертами и в составе различных камерных ансамблей, а также в ее послужном списке аудиозаписи для многих мировых лейблов, завоевавших признание критиков.

Помимо выступления с приглашенной солисткой из Италии, камерный оркестр "Астана опера" под управлением маэстро Абзала Мухитдина вместе с ведущими солистами оперной труппы театра представят арии и дуэты из знаменитых итальянских опер.

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