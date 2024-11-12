Первые ласточки

Свежий выпуск
51
Галина Устинова, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске завершается строительство первых ласточек в рамках национальной программы «Комфортная школа».

Фото из архива: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как сообщили в Областном управлении строительства, например, здание, которое возводится по улице Уалиева в районе левого берега Иртыша, готово более чем на 90%. Стоимость проекта – 5,2 млрд тенге. Всего в рамках нацпроекта на востоке страны ведется строительство семи школ на 3 тыс. мест. Общая их стоимость – 27,3 млрд тенге.

Один проект в Шемонаихе готов полностью, еще три – в Усть-Каменогорске и районе Алтай – подрядчики должны сдать до января. Остальные – в 2025 году.

Как отметили специалисты, здания, возведенные в рамках программы «Комфортная школа», отли­чаются современной планировкой, в том числе раздельными блоками для начальных и старших классов, наличием кабинетов психолога, логопеда, классов робототехники, естественно-научных и инженерных знаний, залов для хореографии и спортивных занятий.

#Усть-Каменогорск #строительство #Комфортная школа

Популярное

Все
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
В нашей копилке 17 медалей
Так держать, Молдир!
Воздушная разведка дала результаты
Первые ласточки
Землю сельчанам все же отдали
Профессионализм, ответственность, добропорядочность – качества эффективного госслужащего
Через Маралиху и Лосиху путь открыт
Осенняя посадка деревьев эффективна
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Осмысливая «Средний коридор»
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Прошел первый областной форум акимов сельских округов
Сразу две аварии на теплосетях случились в Рудном
Sergek приступил к патрулированию
Школьные столовые проверили в Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]