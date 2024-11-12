Первые ласточки

Как сообщили в Областном управлении строительства, например, здание, которое возводится по улице Уалиева в районе левого берега Иртыша, готово более чем на 90%. Стоимость проекта – 5,2 млрд тенге. Всего в рамках нацпроекта на востоке страны ведется строительство семи школ на 3 тыс. мест. Общая их стоимость – 27,3 млрд тенге.

Один проект в Шемонаихе готов полностью, еще три – в Усть-Каменогорске и районе Алтай – подрядчики должны сдать до января. Остальные – в 2025 году.

Как отметили специалисты, здания, возведенные в рамках программы «Комфортная школа», отли­чаются современной планировкой, в том числе раздельными блоками для начальных и старших классов, наличием кабинетов психолога, логопеда, классов робототехники, естественно-научных и инженерных знаний, залов для хореографии и спортивных занятий.