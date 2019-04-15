​Первые шаги на сцене

Главными хэдлайнерами концерта по традиции стали юные таланты – учащиеся КазНУИ и других музыкальных школ столицы, которые выступили в сопровождении прославленного коллектива страны – Государственного оркестра «Академия солистов». В их исполнении прозвучали произведения Феликса Мендельсона, Антонио Вивальди, Давида Поппера и других именитых композиторов.

Солировать в сопровождении оркестра – большая честь и испытание для юных музыкантов. Учащийся 6-го класса школы Казахского национального университета искусств, участник республиканских и международных конкурсов Батырхан Исак исполнил концертный полонез Давида Поппера. Поддержать будущего профессионального виолончелиста на выступлении пришла его мама.

– С оркестром Батырхан выступает в первый раз. Для нашей семьи это волнительный момент, он так готовился к этому концерту! Благодарим педагога Айжан Кульджанову за знания, умения, которые она дает, – сказала мама юного музыканта Бибисара Исак.

Нежно и пронзительно зазвучала скрипка в руках учащегося 4-го класса Алибека Балагумарова, который исполнил вариа­ции на тему Джованни Пачини французского композитора Шарля Данкля. Юный солист признался, что во время исполнения он полностью погружается в музыку, старается передать своей игрой эмоции, интонации произведения.

– Сегодня государство, родители, педагоги делают все, чтобы ребенок мог жить на сцене. Выступление на сцене – это как закалка в армии, серьезный бой, который наступает после курса молодого бойца. Нужно контролировать всю ситуацию – от первой до последней ноты, вспоминать знания и наставления, полученные от педагогов. Выступление на сцене – это золотой кирпичик, начало творческой, сценической деятельности. Радует, что наше государство, общество поддерживают и пропагандируют высокое из всех искусств – музыку, – сказала главный дирижер Государственного оркестра «Академия солистов», заслуженный деятель РК Бахытжан Мусаходжаева.