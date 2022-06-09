Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области

Снял с себя клеща – сходи в больницу!

В Кызылординской области зарегистрирован первый в этом году случай опаснейшего заболевания – конго-крымской геморрагической лихорадки.

По информации пресс-службы областного департамента санитарно-эпидемиологичес­кого контроля, с начала года в регионе зарегистрировано четыре случая с подозрением на конго-крымскую геморрагичес­кую лихорадку, и вот один из них подтвердился.

Заболевание выявлено у 50-летней жительницы города Кызылорды. Она обратилась в областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру из-за укуса клеща. Чуть позже у больной появились общая слабость, рвота, головокружение. Врачи сразу же взяли необходимые пробы, а после подтверждения диагноза ККГЛ начали лечение.

Большая часть Кызылординской области находится в природном очаге этого опасного заболевания, и в прошлом году, как отметила пресс-секретарь вышеупомянутого департамента Айман Жанахаева, лихорадка была выявлена у 12 человек.

Напомним, конго-крымскую геморрагическую лихорадку вызывает передаваемый клещами вирус семейства Bunyaviridae. Летальность заболевания в современном мире – до 40%.

Переносят вирус некоторые дикие и домашние животные, крупный рогатый скот, овцы и козы. Животные инфицируются в результате укуса инфицированных клещей, и вирус остается в их кровотоке примерно в течение недели после заражения, что при последующих укусах клещей обеспечивает продолжение цикла «клещ – животное – клещ». И хотя вирусом ККГЛ могут инфицироваться несколько видов клещей, основными переносчиками являются клещи вида Hyalomma.

Людям вирус передается либо при укусах клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время и непосредственно после забоя. Большинство случаев заражения происходит у сельхозрабочих, работников скотобоен и ветеринаров.

От человека человеку может передаваться в результате тес­ного контакта с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей. Могут также происходить и случаи внутрибольничной инфекции в результате ненадлежащей стерилизации медицинского оборудования, повторного использования игл и заражения материалов медицинского назначения.

Стоит отметить, что в Кызылординской области из года в год растет ареал обитания именно тех клещей, что переносят данную лихорадку. В нынешнем году неблагополучными по ККГЛ в регионе признаны 116 населенных пунктов, это на 3 больше, чем в прошлом году, и ареал смещается именно к северу.

– За пять месяцев 2022 года за медицинской помощью

из-за укусов клещей обратились 225 жителей области, – сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, и это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В регионе закончен первый этап противоклещевой обработки ферм, мест водопоя и пастбищ, дворов в селах, который был начат в апреле. Как показал мониторинг, уровень эффективности противоклещевой обработки нынче выше 95%.