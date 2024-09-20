Давай, «Семеновна», урожай!

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Новый сорт пшеницы, названный в честь легендарного агронома Ольги Гаас, был продемонстрирован в Северо-Казах­станской области заместителю Премьер-министра РК Серику Жумангарину.

фото акимата СКО

В Аккайынском районе области вице-премьеру, посетившему в рамках рабочей поездки областную сельскохозяйственную опытную станцию, был показан новый сорт яровой мягкой пшеницы под названием «Семеновна». Эта разработка местных селекционеров не только продолжает традиции станции, специализирующейся на элитном семеноводстве, но и олицетворяет тот вклад, который внесла в развитие казахстанского растениеводства ученый агроном Ольга Семеновна Гаас.

В 2023 году опытная станция получила грант на производство оригинальных и элитных семян нового сорта. Отличительные особеннос­ти «Семеновны» – высокая устойчивость к засухам, полеганию и заболеваниям, а также способность к высокой урожайности при правильном внесении удобрений. Содержание клейковины в зерне у «Семеновны» превышает 30%, что делает эту пшеницу особенно ценной для сельхозпроизводителей.

Ольга Семеновна Гаас, в честь которой назван сорт, долгие годы проработала на опытной станции сначала как заведующая лабораторией селекции и семеноводства, а после выхода на пенсию – в качестве научного консультанта. Дать новому сорту пшеницы отчество Ольги Гаас предложил бывший директор станции Бильгибай Канафин.

– Сама я предлагала нес­колько вариантов названий, например, «Северяночка», «Степная», «Ишимка-1», – рассказывает Ольга Семеновна, – но директор только посмеи­вался. Оказалось, вместе с коллективом они уже решили назвать сорт в мою честь.

За 57 лет работы на опытной станции Ольга Гаас внес­ла огромный практический вклад в развитие аграрной науки. Первые испытания «Семеновны» прошли пять лет назад, и тогда урожайность сорта составила 29,7 центнера с гектара. Теперь же показатели урожайности возросли до 46–47 центнеров, что является значительным результатом для Северо-Казахстанской области, где климатические условия не всегда благоприятны.

Если «Семеновна» будет демонстрировать столь высокие результаты и дальше, это поз­волит казахстанским аграриям успешнее конкурировать с российскими производителями, считают эксперты.

Нынче осенью на полях Северо-Казахстанской области предстоит убрать сельскохозяйственные культуры с площади в 4,5 млн га, из которых 3,4 млн занимают зерновые, включая новый сорт пшеницы «Семеновна».

Под масличные культуры в регионе нынче отведена 751 тыс. га, кормовые – 379 тыс., картофель – 26 тыс. и овощи – 5 тыс. га.

#пшеница #сорт #Семеновна #Ольга Гаас

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