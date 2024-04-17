Пик половодья прошел на большинстве внутренних рек Казахстана

Вместе с тем из России идет большая вода в Уральск, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В Атырауской области на реках из Актюбинской области прошел пик паводка. Согласно прогнозу, в третьей декаде апреля (28-29 апреля) ожидается волна паводков с территории Западно-Казахстанской области.

«На большинстве внутренних рек Западно-Казахстанской области прошел пик паводка. В связи с поступлением воды из Российской Федерации (Оренбург) в Уральск, пик паводка на реке Жайык ожидается 18-20 апреля», - сказала пресс-секретарь «Казгидромета» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

В Костанайской области на большинстве рек пик половодья пройден, наблюдается спад уровня воды.

На большинстве внутренних рек Северо-Казахстанской области прошел пик паводка (первая волна).

В связи с поступлением воды из притоков реки Есиль, расположенных в Акмолинской области, на реке началась вторая волна паводков. На большей части области продолжаются колебания уровня воды, местами сохраняется превышение опасных отметок, «добегание» талых стоков, выход воды на пойменные участки, подтопления населенных пунктов и автодорог из-за разливов рек и талых вод.