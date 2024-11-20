Письма из глубины веков

На большом экспериментальном участке открылся природный парк петроглифов «Аркалан», ставший символом гармонии природы, истории и современности. О планах команды «Охотники за петроглифами» по его созданию мы писали ранее в статье «Альянс истории и ботаники». Спустя год горожане стали свидетелями воплощения этой идеи в жизнь.

Снежок, выпавший накануне, ослепительное солнце, легкий морозец сопутствовали позитивному настроению всех собравшихся. Они с большим интересом изучали объекты парка, в котором расположены камни с изображением петроглифов. Это копии реальных наскальных рисунков, собранные из разных регионов страны.

По словам директора общественного фонда «Охотники за пет­роглифами» Ольги Гумировой, в основном это петроглифы периода древних тюрков, а также более раннего времени. Наиболее значимыми являются четыре объекта, которые создал скульптор Саид Айнеков. Это жертвенный камень, колонна в виде скалы, покрытая пет­роглифами с изображением всадников, возносящимся к ее вершине. Также сюда относятся колонна, получившая название «Коновязь» и представляющая собой каменный столб, который венчает лошадиная голова. На ней, к слову, изображены тамги казахских родов. А в центре парка находится высеченная из камня композиция «Воин-хранитель» – мужчина с беркутом в руке. Скульптура символизирует всех археологов, которые сохраняют петроглифы, а также автора идеи парка Ерлана Жагипарова, трагически погибшего во время Кантара в 2022 году.

Напомним, что «Охотники за петроглифами» с 2017 года находят, защищают и отстаивают эти удивительные образцы историко-культурного наследия в наших степях.

– Спасти петроглифы от черных копателей можно только в том случае, если люди будут понимать значимость этих объектов. Надо проводить просветительскую работу с подрастающим поколением, воспитывая уважение к истории страны, разъясняя, что памятники археологии – наше достояние, имеющее ценность и для международного сообщест­ва, – считает Ольга Гумирова. – Природный парк «Аркалан» – часть программы, которую мы осуществляем в рамках научно-просветительской деятельности. Это кусочек Великой степи на территории Ботсада. И теперь один из уроков по истории Казахстана можно провести в Парке петроглифов.

По ее признанию, больше всего радует большое число единомышленников, их трепетное отношение к истории. Эти люди и есть потенциальные защитники памятников культуры.

– Мы планируем подготовить для Ботсада гидов, которые будут проводить экскурсии. Рядом с каждым изображением можно прочесть целую лекцию, – говорит Ольга Гумирова.

Открытие парка стало отличным подарком для горожан. Он стал воплощением идеи сохранения наших исторических ценностей. Художник Санжар Жуманов, который вырезал на камнях копии петроглифов, находится далеко за пределами страны, но нам удалось связаться с ним. Он рассказал, что использовал камень вместо молотка и художественный скарпель. Как же древним мастерам удавалось создавать такие изящные композиции? Художник отметил, что в каменном веке использовали камень в виде резца, а в бронзовом – бронзовые инструменты.

– Петроглифы изящны. Наши предки могли красиво жить в степи. Они были не просто вои­нами, но и художниками, а их полотнами стали скалы и камни. Главные зрители этого удивительного искусства – синее небо, ветер, звезды. Кочевники всегда осознавали величие природы. Это и есть основной импульс в изобразительном искусстве. Творчество – это часть моей ежедневной жизни. Я чту дух предков, понимаю традиции, осознаю важность нашего наследия. Это история моего народа, моей земли – и она удивительна, – сказал Санжар Жуманов.

В Казахстане уже найдено большое количество наскальных рисунков, которые еще называют письмами из прошлого, и их еще предстоит расшифровать. Это каменная летопись, доносящая до нас события, образы тысячелетней давности.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем На­циональном курултае в Атырау, отметил, что Казахстан не случайно называют страной петроглифов. По оценкам историков, у нас около 300 крупных скоплений петроглифов, и их общее количество превышает 3 000. Они находятся на скальниках, в горах, высечены на камнях в степи – далеко от современных городов, и людям их увидеть непросто. Идея объединить наследие степных культур в виде природного парка петроглифов возвращает современников в далекую жизнь кочевников. Стоит высказать слова признания и меценатам, которые поддержали этот проект.

Генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева, в ведении которого находится Главный ботанический сад, напомнила, что это не просто научное учреждение, выполняющее свою природоохранную миссию, оно также ведет большую просветительскую и образовательную деятельность. Теперь рядом с питомниками, экспозициями растений, демонстрирующими многообразие местной флоры, появился настоящий уголок степной экосистемы, отражающий историю Казахстана.

– Наши предки всегда жили в согласии с законами природы, а растения играли большую роль в жизни кочевников. Они помогали им выживать, потому что люди знали об их предназначении. Ученые надеются, что этот природный парк подвигнет на сохранение более 500 эндемиков, растущих на территории нашей страны, – отметила руководитель Ботсада.

Среди первых посетителей парка обратила внимание на мужчину, который внимательно изучал все экспозиции. При знакомстве выяснилось, что он уже вышел на заслуженный отдых и у него есть хобби – изучать историю родного края.

– Представляете, человек из далекого прошлого изобразил верблюда, всадника с луком, путника на коне, – размышляет Владимир Кюне. – Самое удивительное, что эти изящные рисунки, вырезанные примитивными инструментами, являются настоящим шедевром, достойным восхищения.

По его мнению, открытие парка стало знаковым событием. Это возможность приобщения к истории страны, особенно это важно для подрастающего поколения.

Не могли мы пройти и мимо работ, которые представили члены команды «Охотники за петроглифами» – мастер Нурсулу Гулбалае­ва и фотограф Анель Айбасова. Они убеждены, что в ремесленном творчестве тоже надо отражать наше историческое наследие. К примеру, на картинах из войлока Нурсулу делает стилизованные изображения петроглифов. Кроме того, она придумала материал, который передает рельефную структуру камня, и на нем она создает фрагменты петроглифов. Анель создает шелковые платки с изображениями петроглифов. Они получились стильными, необычными и обязательно придутся по вкусу женщинам.

Вот так история захватила людей разных профессий.