План "Перехват" в Туркестанской области: из ИВС был совершен побег

11 июня из изолятора временного содержания Сарыагашского районного отдела полиции совершил побег мужчина, обвиняемый в краже, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

Фото: Kazpravda.kz

На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа.

Объявлен план «Перехват». Сбежавшего мужчину ищет весь личный состав Департамента полиции Туркестанской области.

«На въезде и выезде из города Сарыагаша и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП города Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также линейное отделение полиции на транспорте и Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК», – добавили в полиции.