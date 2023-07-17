«Платить или не платить?» – вот в чем вопрос

Проект платных парковок в главном городе страны запущен в 2016 году в рамках государст­венно-частного партнерства между акиматом столицы и ТОО «Парковочное пространство Астаны». По данным еgov.kz, компания несколько раз меняла место регистрации и по документам сейчас находится в одном из бизнес-центров Алматы.

Из информации на официальном сайте ТОО «Парковочное пространство Астаны» следует, что основанием для осуществления деятельности предприятия является решение конкурсной комиссии, созданной постановлением акимата, которая определила товарищество как частного партнера в данном проекте. При этом уточняется, что «извещение организатором конкурса потенциальных частных партнеров о проведении конкурса по определению частного партнера размещалось на официальном интернет-ресурсе акимата города Астаны и в перио­дических печатных изданиях в 2017 году».

Учредитель и директор предприятия – бизнесмен Чингиз Досыбаев. Долгое время изучая опыт других стран, предприниматель пришел к выводу, что проект платных парковок – это отправная точка для развития ITS (Intelligent transportation system) – интеллектуальных транспортных систем города.

– Мы все сейчас понимаем, что внедрение цифровизации и смарт-систем дает огромное преимущество, повышает качество жизни. И в городах одна из наиболее важных позиций комфорт­ного проживания – это вопрос трафика транспорта и так далее. Мы работаем со скоплением транс­порта, и наша задача – отвечать за перемещение потоков транс­портных средств, – начинает беседу Чингиз Досыбаев.

Напомним, что в Астане насчитывается около 7,5 тыс. платных парковок, и, исходя из условий контракта, их количество будет расти.

– Я изучал понятие урбанизации и принципы развития городов. Ездил в Европу на транспортные выставки. И я один из тех, кто хорошо понимает, что город растет, население увеличивается, а проспекты, улицы и количество парковочных мест остаются такими же, как и много лет назад. Пропускная способность и нагрузка на улично-дорожную сеть была выстроена по критериям тех времен. А теперь идет жесткое уплотнение, и это может привести к катастрофе! – отмечает глава ТОО «Парковочное пространство Астаны».

– Когда население превышает 500 тысяч человек и доходит до полутора миллионов, должен быть паритет 50⁄50: то есть 50% населения должны перемещаться на общественном транспорте, 50% – на личном. Почему? Потому что один километр дороги стоит огромных денег. У нас в городе улично-дорожная сеть – это тысяча километров. Просто представьте, какие затраты несет государство для того, чтобы каждые семь лет переобустраивать существующую дорожную инфраструктуру, когда можно эти же деньги потратить, к примеру, на ЛРТ и закрыть 100% потребность населения.

По состоянию на апрель 2023 года в Астане зарегистрирована 401 тыс. автомобилей на население чуть больше 1 млн 300 тыс. человек. Получается, что на каждого третьего жителя столицы приходится примерно по одному автомобилю. В Алматы при населении больше двух миллионов около 600 тыс. машин. Таким образом, личный автотранспорт во всех крупных городах страны требует много пространства, тогда как общественный в нем не нуждается.

И вот тут нелишне будет вспомнить про уплотненную застройку последних нескольких лет, когда многоэтажные дома-»человейники» растут как грибы после дождя, а вот элементарных удобств в виде тех же нескольких метров земли, специально предназначенных для парковки автомобилей, не предусмотрено. К слову, в цивилизованных странах вопрос необходимости парковочных мест на близлежащей территории и подземных паркингов для будущих жителей целиком возлагается на застройщика.

Но вернемся к столичным реалиям. Стоимость парковочной сессии в Астане за 1 час – 100 тенге. Считается, что по сравнению с другими крупными городами СНГ – Бишкек, Тбилиси или Москва – это недорого. Но при этом вы платите только за возможность оставить свой личный транспорт на определенное время. За сохранность вашего движимого имущества ТОО «Парковочное пространство Астаны» ответственности не несет.

Режим работы платных парковок – с 8 утра до 20.00 вечера. В выходные и праздничные дни парковаться можно бесплатно. Без ограничений ими могут пользоваться и лица с особыми потребностями, льготные категории граждан. Также можно заключить с компанией резидентское соглашение, если вы являетесь жителем дома, находящегося недалеко от платной парковки, либо приобрести абонемент, что тоже значительно сэкономит ваши деньги.

Произвести оплату можно несколькими способами. В основном люди предпочитают онлайн-платежи. Реже оплачивают наличными через паркомат. Нечасто встретишь людей с наличкой, да еще и с монетами достоинством в 10, 20, 50, 100 тенге.

Основной признак того, что парковка платная, – наличие комбинации знаков 5.15 – «Место стоянки» и 7.8 – «Платные услуги», а также синий цвет разметки.

Как ни странно, но свой проект Чингиз Досыбаев считает убыточным. Компания прошла процедуру реабилитации – это предбанкротное экономическое состояние. И это несмотря на условия договора, согласно которому доля государственного партнера долгое время составляла 5 %. Однако, по словам бизнесмена, ТОО «Парковочное пространство Астаны» за шесть лет инвестировало в проект более 2,7 млрд тенге, оформив заем в Цеснабанке, без каких-либо вложений со стороны государства.

– Смотрите, мы свои 99% вкладываем в проект, и в дальнейшем у нас появляется два источника дохода. Первый – это тариф в 100 тенге, который определяется на основании постановления об определении тарифов, на который мы не вправе как-то повлиять, а второй – это косвенный экономический эффект, который мы приносим городу в виде оплаты штрафов. И в сухом остатке на сегодняшний день наш проект заработал порядка 350 000 000 тенге с оплаты за парковку по 100 тенге, при этом наши системы все фискализированы, налоговый орган видит, сколько денег мы заработали. И из них 97% денег собирается за счет электронных систем оплаты и только 3% – это наличность. Также мы заработали более 2,4 миллиарда в виде штрафов, которые идут непосредственно в бюджет. Получается, что 93% всех денег поступает в местный бюджет и только 7 % – в нашу компанию для того, чтобы мы занимались ее содержанием, развивали и обустраивали.

Сегодня столичные парковки оснащены 140 паркоматами французской фирмы Parkeon. Модель паркомата была выбрана не случайно, а исходя из ее характеристик, способных выдерживать суровые климатические условия Астаны. Какое еще оборудование приобрело предприятие на столь многозначную сумму?

– Это программное обеспечение, камеры, транспорт, всевозможные системы оплаты, различные интеграции, то есть передача данных МВД, Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры. Потом предпроектная часть, где проводилась полноценная проектно-изыскательная работа с оформлением земельных участков, с привлечением геодезистов… Цифры мы можем защитить, – утверждает Чингиз Досыбаев.

Согласно данным столичного акимата, с декабря 2022 года распределение дохода от услуг платных парковок изменилось в следующем соотношении. Теперь доля частного партнера составляет 75%, а государственного – 25%. За пять лет, а если быть точнее – в период с ноября 2018 года по апрель 2023-го – партнер от государства (акимат столицы) заработал 30 025 052 тенге, тогда как ТОО «Парковочное пространство Астаны» – 296 044 612 тенге. При этом львиной долей поступлений в государственный бюджет стали штрафы за уклонение от оплаты услуг платных парковок, сумма которых в совокупности составила 2 405 181 600 тенге.

И если цель любого бизнеса – прежде всего заработать, то задача столичного акимата как государственного партнера в данном ГЧП заключается в сохранности земли, отданной под обустройство платных парковок, потому что основной риск запуска в проект коммерческой структуры – это утрата госимущества. Как известно, земельные участки – это основной актив, который принадлежит государству и народу в рамках новой Конституции.

– В 90% случаев под нашими парковочными карманами проходят инженерные сети, и я согласен с предыдущими градоначальниками, с которыми мы заключали этот контракт, что земли ни в коем случае нельзя передавать в частные руки, потому что непонятно, какой будет завтра исход. Задача частной компании – прийти на эту землю, сделать разметку, установить оборудование и развивать транспортную культуру. Ведь под ней все жизнеобеспечение города – трубы, канализация, электроэнергия, инженерные сети, – поясняет предприниматель, уточняя, что и локации платных парковок определяет исключительно акимат, а значит, они работают на законных основаниях.