Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее

По данным разведслужбы Южной Кореи, северокорейские солдаты обычно получают приказ покончить с собой, чтобы не попасть в плен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Двое северокорейских военнопленных, воевавших на стороне России в Украине, дали интервью для документального фильма, во время которого попросили передать их Южной Корее, пишет агентство AFP.

Двое северокорейских военнопленных в Украине обратились с просьбой передать их Южной Корее. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на южнокорейскую правозащитную организацию. Запрос был сделан во время интервью для документального фильма, съемки которого координировали правозащитники из Gyeore-eol Nation United. Беседа была записана 28 октября в Киеве, где два военных из КНДР, участвовавших в боевых действиях на стороне ВС РФ, содержатся после взятия их в плен Украиной.

По данным южнокорейских и западных спецслужб, в 2024 году около 10 000 северокорейских солдат были направлены на войну в Украине с целью поддержки РФ.

Один из военнопленных ранее уже просил разрешения обосноваться в Южной Корее, когда в феврале его посетил один из законодателей Республики Корея (РК), напоминает AFP.

По данным разведслужбы Южной Кореи, северокорейские солдаты обычно получают приказ покончить с собой, чтобы не попасть в плен и, в частности, в случае ранения совершают самоподрыв с помощью гранат.

В южнокорейской разведке в сентябре заявили, что в боях в Украине погибли около 2000 северокорейских солдат, напомнило агентство AFP.

