Площадь орошаемых земель увеличат в Павлодарской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области поручил увеличить средства на орошение земель в регионе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области. Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза", – сказал президент РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в предстоящий период необходимо увеличить ее в 2 раза, доведя до 300 тысяч гектаров, и акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу.

"Поручаю Правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в области. Это очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения. Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию вод Иртыша", – заявил Токаев.