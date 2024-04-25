Участие президента в ХХХІІІ сессии АНК – самое главное

Фото: пресс-служба президента РК

Под председательством президента состоялась ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс», в котором приняли участие депутаты Сената Парламента от АНК, руководители и члены республиканских этнокультурных объединений, волонтеры АНК, а также в режиме видеоконференцсвязи региональные делегаты Ассамблеи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Касым-Жомарт Токаев в начале своего выступления отметил масштабные работы, проводимые по преодолению последствий паводков в ряде регионов страны. Он подчеркнул, что с первых дней возникновения стихийного бедствия Ассамблея народа Казахстана проводит активную и слаженную работу, и все это является живым олицетворением сплоченности и взаимопомощи граждан.

Как заявил президент, несмотря на возникающие сложные вызовы и угрозы, наша страна будет твердо претворять в жизнь свои стратегические цели и установки. Он напомнил, что за короткий период пройден большой путь системных политических реформ. В результате все ветви власти заработали в новой системе координат, в центре которой – защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека. Начат переход к новой экономической модели, которая базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу повышения благополучия всего народа.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что повестка нынешней сессии Ассамблеи обозначена как «Единство. Созидание. Прогресс». Эти три слова очень точно и емко отражают суть нашего стратегического курса. По его словам, единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики.

Он указал на ряд актуальных задач, для достижения которых необходимо сфокусировать усилия.

Глава государства считает необходимым синхронизировать деятельность Ассамблеи с новой гуманитарно-идеологической доктриной.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на расширяющийся глобальный катаклизм, нарастающее противостояние различных государств в военно-политической, торгово-экономической и даже культурно-гуманитарной сферах. Он подчеркнул важность формирования в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на языковой, этнической религиозной или культурной почве.

Президент указал на необходимость укрепления институционального потенциала Ассамблеи и усиления ее взаимодействия с государственными органами, Парламентом и маслихатами. Также следует последовательно усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ, осуществлять практическую деятельность по выявлению и превентивному устранению возможных очагов этносоциальной напряженности, а также усилить ее позиции в качестве ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма.

Подытоживая свое выступление, глава государства отметил, что в эти напряженные недели страна проходит общенациональный тест на прочность и способность с честью преодолеть этот беспрецедентный природный катаклизм. И наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее.

– Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины – Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель – построение Справедливого Казахстана. Как Президент вижу своей главной задачей защиту Независимости Республики Казахстан, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

На сессии также с докладами выступили председатель Республиканского этнокультурного центра таджиков Акбаржон Исмаилов, заместитель Председателя АНК, президент Ассоциации корейцев Казахстана Юрий Шин, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, руководитель представительства РОО «Ассамблея жастары» по Карагандинской области Александр Урмашов, директор Дома дружбы области Жетысу Руфина Усанова.

Указом Президента Республики Казахстан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также развитие государственного языка ряд граждан страны были удостоены государственных наград. В частности, орденом «Достық» ІІ степени награждена учитель школы № 2 имени Кайырбекова города Астаны Шнайдер Елизавета Александровна; орденом «Ел бірлігі» награждены председатель объединения «Рада украинцев Казахстана» Тимощенко Юрий Евгениевич, государственный и общественный деятель Ахмадиев Мурат Абдуреимович, заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана «Дустлик» Шарипов Хасан Халматович; медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены преподаватель Степногорской детско-юношеской спортивной школы Дураченко Николай Николаевич, учитель Атырауской городской школы-гимназии № 3 Любина Татьяна Нестеровна; медалью «Шапағат» отмечены обжигальщик Цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса Панасюк Сергей Александрович, аккомпаниатор Казахского музыкально-драматического театра имени Кожамкулова области Улытау Побединский Аркадий Николаевич, командир отделения Национальной гвардии Республики Казахстан Пономаренко Кирилл Алексеевич, учитель общеобразовательной школы села Арайлы Акмолинской области Ирубаева Анастасия Валерьевна. Благодарность Президента Республики Казахстан объявлены председателю научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Краснобаевой Нелли Леонидовне, руководителю представительства «Ассамблея жастары» в Карагандинской области Урмашову Александру Николаевичу, руководителю учреждения «Қоғамдық келісім» области Жетысу Усановой Руфине Касымовне.