Плюс новый скрининг

Проблема онкологических заболеваний остается приоритетной для всех мировых систем здравоохранения. По смертности онкология занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Причем число больных раком неуклонно растет во всем мире. В Казахстане за последние 20 лет этот показатель увеличился на 25%. Ежегодно в республике выявляются около 30 тыс. новых случаев онкологии. Более 217 тыс. пациентов сегодня состоят на учете, и каждый год прирост составляет около 5%. Причем среди заболевших 56% – это лица трудоспособного возраста. Стоит отметить, что женщины заболевают чаще мужчин.

– В Казахстане от рака каждый год умирают более 13 тысяч человек, чаще – мужчины (53%), что связано со структурой смертности, – констатировал на пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

Также ежегодно выявляются до 600 злокачественных ново­образований у детей, из них 60% состоят на учете с онкогематологией. Сегодня у детских онкологов и гематологов наблюдаются около четырех тысяч детей в ремиссии злокачественных новообразований.­

В Казахстане проводятся три вида скрининга (рак шейки матки, молочной железы и кишечника). Благодаря этому онкологические заболевания стали выявлять на ранней стадии, что увеличивает пятилетнюю продолжительность жизни до 90%. При запущенных случаях этот показатель не превышает 20%.

В целом на оказание онкологической помощи в стране ежегодно выделяется 95 млрд тенге, из которых 35 млрд – на лекарственные препараты. На 2023 год закуплено 164 наименования различных химиопрепаратов. Специализированная помощь оказывается в 20 региональных онкологических центрах, число коек в которых составляет порядка четырех тысяч. Ежегодно около 80 тыс. пациентов получают стационарное лечение.

– На сегодня 14 тысяч больных получают химиотерапевтическое лечение, это порядка 90 тысяч сеансов в год. Использование современных препаратов демонст­рирует улучшение результатов лечения пациентов даже с запущенными стадиями рака. Если ранее при высоко агрессивных локализациях, таких как рак легкого, меланома, саркома, речь шла о годичной выживаемости, то с применением современных эффективных методов лекарственной и лучевой терапии сегодня мы можем говорить о показателях трех- и пятилетней выживаемости, – проинформировал Вячеслав­ Дудник.

Проведена большая работа по совершенствованию онкослужбы. Но, как говорится, нет предела совершенству.

– Остается ряд проблемных вопросов, таких как низкая приверженность населения принципам здорового образа жизни, износ оборудования в онкоцент­рах из-за повышенной нагрузки, недостаточное количество современного диагностического и лабораторного оборудования в регионах, изношенная инфраструктура онкослужб, дефицит кадров, – констатировал вице-министр здравоохранения.

Для модернизации онкологической службы утвержден Комп­лексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы с общим объемом финансирования 460 млрд тенге. Документом предусмотрен новый вид скрининга – на раннее выявление рака легких. Поликлиники и онкоцентры, а также операционные и реанимационные отделения оснас­тят современным оборудованием. С участием общественного фонда «Қазақстан халқына» в регионах планируется установить 16 линейных ускорителей для проведения лучевой терапии, а также 13 аппаратов для брахитерапии и 17 – для близкофокусной терапии. Это позволит повысить охват лучевым лечением до 53%. Будет расширена линейка химио- и иммуноонкологических препаратов, внедрена терапия с использованием генной инженерии, радиофармацевтических лекарственных средств.

– Среди девочек-подростков поэтапно с 2024 года начнется вакцинация против вируса папилломы человека. На примере Швеции и Австралии мы видим, что после внедрения вакцинации ВПЧ в этих странах среди провакцинированных не зарегист­рированы случаи рака шейки матки, – сообщил вице-министр здравоохранения.

Новые онкоцентры появятся в Алматинской, Атырауской областях, Алматы, в областях Жетысу и Улытау. За счет республиканского бюджета также предусмотрена реконструкция радиологического и реанимационно-операционного блока в Костанае и Актобе. Кроме того, в Астане завершается строительство Национального научного онкологического центра, который планируется открыть во второй половине 2024 года. Он будет соответствовать всем мировым стандартам высокотехнологичных клиник по оказанию онкологической помощи, являться научно-образовательным центром­ страны.

– Реализация мероприятий комплексного плана позволит увеличить раннюю диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступность качественной специализированной помощи в каждом регионе, улучшит качество жизни онкологических пациентов и их выживаемость, положительно повлияет на среднюю продолжительность жизни казахстанцев и в целом позволит системе здравоохранения выйти на более качественный уровень оказания медицинской помощи, – резюмировал Вячеслав Дудник.