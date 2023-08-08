По дорогам земным и трассам воздушным Свежий выпуск 8 августа 2023 г. 2:30 1 Марьяна Касимова В Кызылорде, на левом берегу Сырдарьи, в новом микрорайоне началось строительство современного международного автовокзала. Будущий автовокзал – это целый комплекс, где планируется кроме терминала обслуживания пассажиров открыть магазины, пункты общественного питания, бытового обслуживания, склады, автомастерские. Главный приоритет – комфорт для населения и водителей. Объект стоимостью 975 млн тенге планируется сдать в эксплуатацию в мае 2024 года. – После ввода в эксплуатацию автовокзала будет организовано 55 автобусных маршрутов по региону и за его пределы, – сообщили в акимате Кызылординской области. – Кроме межрайонных линий это, к примеру, международный рейс в Ташкент, несколько маршрутов по республике: в Астану, Алматы, Шымкент, Жезказган, Туркестан, Сарыагаш, Актобе. В летний период автовокзал будет обслуживать порядка 3 700 пассажиров в день, зимой – более тысячи. Также в Кызылорде активными темпами за счет меценатов идет строительство нового терминала для местного аэропорта им. Коркыта-ата. Оборудование, материалы и даже мебель для него закупают за рубежом. – Новое здание терминала будет обслуживать местные и международные авиакомпании, а также транзитных и трансфертных пассажиров, – сообщили в акимате Кызылординской области. – Максимальная планируемая нагрузка на новый терминал – 250 пассажиров в час. В аэропорту предусмотрены VIP- и CIP-зал. Здание терминала состоит из двух трапециевидных объемных блоков, покрытых шатровой крышей сложной изогнутой формы. По сейсмоустойчивости строение рассчитано на семь баллов. Проект внутренней отделки здания разработан турецкими инженерами. Мебель для аэропорта поставят из Испании, Латвии и Турции. Багажная лента здесь французской компании и будет монтироваться ее же специалистами. Телескопический трап сделан в Германии. Крыша идет с алюминиевым покрытием Bemo (Германия). Лифты и эскалаторы будут финские, а охлаждающая система производства Японии. На строительство терминала меценаты выделили 15 млрд тенге, объект планируется сдать в эксплуатацию в мае 2024 года. #строительство #Кызылорда #автовокзал