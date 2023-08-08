По дорогам земным и трассам воздушным

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Марьяна Касимова

В Кызылорде, на левом берегу Сырдарьи, в новом микрорайоне началось строительство современного международного автовокзала.

Будущий автовокзал – это целый комплекс, где планируется кроме терминала обслуживания пассажиров открыть магазины, пункты общественного питания, бытового обслуживания, склады, автомастерские. Главный приоритет – комфорт для населения и водителей. Объект стоимос­тью 975 млн тенге планируется сдать в эксплуатацию в мае 2024 года.

– После ввода в эксплуатацию автовокзала будет организовано 55 автобусных маршрутов по региону и за его пределы, – сообщили в акимате Кызылординской области. – Кроме межрайонных линий это, к примеру, международный рейс в Ташкент, несколько маршрутов по республике: в Астану, Алматы, Шымкент, Жезказган, Туркестан, Сарыагаш, Актобе. В летний период автовокзал будет обслуживать порядка 3 700 пассажиров в день, зимой – более тысячи.

Также в Кызылорде активными темпами за счет меценатов идет строительство нового терминала для местного аэропорта им. Коркыта-ата. Оборудование, материалы и даже мебель для него закупают за рубежом.

– Новое здание терминала будет обслуживать местные и международные авиакомпании, а также транзитных и трансферт­ных пассажиров, – сообщили в акимате Кызыл­ординской области. – Максимальная планируемая нагрузка на новый терминал – 250 пассажиров в час. В аэропорту предусмотрены VIP- и CIP-зал.

Здание терминала состоит из двух трапециевидных объемных блоков, покрытых шатровой крышей сложной изогнутой формы. По сейсмо­устойчивости строение рассчитано на семь баллов.

Проект внутренней отделки здания разработан турецкими инженерами. Мебель для аэропорта поставят из Испании, Латвии и Турции. Багажная лента здесь французской компании и будет монтироваться ее же специа­листами. Телескопический трап сделан в Германии. Крыша идет с алюминиевым покрытием Bemo (Германия). Лифты и эскалаторы будут финские, а охлаждающая система производства Японии. На строительство терминала меценаты выделили 15 млрд тенге, объект планируется сдать в эксплуатацию в мае 2024 года.

#строительство #Кызылорда #автовокзал

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