По одежке «встретил»

Было это 22 года назад. Жена Зарлыка и теща работали тогда в детском саду. Теща – методистом, жена – воспитательницей в старшей группе. Под Новый год дамы принесли домой костюмы Деда Мороза и Снегурочки, постирали их, подштопали, объявив семье, что в детском саду поручили им быть этими сказочными персонажами на всех новогодних утренниках. А за это начальство выпишет премию.

Зарлык обо всем этом, конечно, краем уха слышал, но значения особого не придал. Мало ли что там бабы с ребятней проводят, рутинная работа – что для жены, что для тещи.

И вот приходит он этак числах в двадцатых декабря на обед домой, проходит в комнату, а жена у окна стоит в костюме Снегурки. В косметичке роется. Зарлыка не заметила, ибо он-то вошел в дверь, а Нургуль стояла к двери спиной. А он глянул на Снегурку с льняной театральной косой, в платьишке с кружевами и колготках беленьких, и взыграла в нем любовь. Аж голова закружилась, фантазии пошли.

Зарлык подкрался к незаметившей его Снегурочке, ухватил ее пятерней за попку и прорычал:

– Расскажи, Снегурочка, как дела?

Снегурка вздрогнула, замерла, Зарлык почувствовал, как напряглась ягодица этой «девицы». И тут с порога раздался голос жены:

– Ой, мамочки!

Снегуркой-то, как оказалось, для утренника нарядилась теща. Она и стояла в белых колготках и кокошнике у окна. А жена в это время в костюме Деда Мороза в ванной комнате себе щеки румянами рисовала. Дорисовав, пошла Снегурочке показаться. А тут такое!

Зарлык долго и сбивчиво дамам объяснял, что просто перепутал супругу и ее маму, что и в мыслях у него никогда не было домогаться тещи. Что в костюме Снегурки все женщины одинаковы, но он однозначно предполагал, что его благоверная в детском саду будет играть уж точно не красноносого деда.

Теща простила зятя моментально и даже купила ему с премии к празднику коньяк. Жена дулась дня три, но потом купила на рынке наряд Снегурки для супружеской спальни. Зарлыку это понравилось.

Он, правда, просил свою семью держать происшествие в тайне от окружающих, но теща его с соседями Новый год праздновала и под хмельком выдала историю, как зять ее пятую точку, обтянутую белым атласом, на днях в горсть взял.

С тех пор и зовут Зарлыка соседи Зайцем по аналогии с мультфильмом «Ну, погоди!». Это же там зайчик спрашивал у наряженного в Снегурку волка: «Расскажи, Снегурочка, как дела?»