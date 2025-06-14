По улицам Достык и Кунаева ведутся ремонтные работы в Астане
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Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты, передает Kazpravda.kz
В столице проводятся работы по среднему ремонту дорожного по улицам Достык, Кунаева.
В связи с этим с 14 по 19 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.
Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.