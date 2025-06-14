Фото: акимат Астаны

В столице проводятся работы по среднему ремонту дорожного по улицам Достык, Кунаева.

В связи с этим с 14 по 19 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.