По улицам Достык и Кунаева ведутся ремонтные работы в Астане

Столица
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Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице проводятся работы по среднему ремонту дорожного по улицам Достык, Кунаева.

В связи с этим с 14 по 19 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

#Астана #дороги #ремонт

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