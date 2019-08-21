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По зову сердца
Елена Ульянкина

Евгений Хисметов себя героем не считает. Он скромно называет себя волонтером и говорит, что так воспитан – помогать тем, кто попал в беду. В родном поселке Актас мужчину знают все. Он основал благотворительный фонд, который помогает детям из семей алкоголиков и наркоманов. Евгений, являясь мастером спорта по боксу, приобщает мальчиков и девочек к спорту. Он прививает им патриотизм и понимание того, что человек должен делать добрые дела и не ждать за это благодарности.

– Перед тем как заняться воспитанием детей из неблагополучных семей, я поступил в вуз и получил образование психолога, – рассказывает Евгений Хисметов. – Я посчитал это необходимым, чтобы взяться за дело профессионально. Ведь работать с трудными детьми сложно, мало кто за это берется. А я подумал и решил, что смогу. Считаю, что у меня получается.

У самого Евгения трое детей: старшей дочери 15 лет, а младшему сынишке нет и двух. Отец надеется, что, став взрослыми, они будут брать с него пример. Пример самоотверженной и бескорыстной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

– Я просмотрел в Интернете много видеороликов о трагедии в Арысе и понял, что граждане моей страны в беде, – делится Евгений Хисметов без тени пафоса. – А значит, я должен поехать и помочь им. Позвонил в службу ЧС Арыса и спросил: «Где у вас размещают волонтеров? Есть ли штаб?» На том конце провода ответили, что штаба пока нет, но меня это не остановило. Я сказал жене, что уезжаю, взял сумку с вещами и поехал на вокзал. В кассе билетов до Шымкента не оказалось. Тогда я стал объяснять, что еду в Арыс восстанавливать город после взрывов, и попросил хотя бы место в тамбуре. Меня посадили на поезд. До Балхаша я ехал в тамбуре, а потом занял освободившееся место.

Так доброволец преодолел 1 300 км до Шымкента, а там взял такси и отправился в Арыс. По дороге ему сказали, что город может быть еще закрыт для въезда. Чтобы получить точную информацию, Евгений заехал в акимат Шымкента. Чиновники сообщили волонтеру, что город открыт, и посоветовали остановиться в штабе 1-го сектора. Он расположен в районе мечети, и его восстановлением занимаются строители из Атырауской области. Доброволец так и сделал. Атыраусцы приняли гостя из угольной столицы доб­рожелательно и решили взять в свою бригаду.

Жил Евгений Хисметов в мечети. Поначалу работы по строи­тельной части не было, так как еще не подвезли материалы, поэтому волонтер занялся раздачей гуманитарной помощи старикам и многодетным матерям.

– Людям полагалась одна бак­лажка воды на семью, пакет риса, упаковка макарон, тушенка и 2 булки хлеба, – перечисляет он. – Старикам я помогал донести продукты до дома. Как-то раз за «гуманитаркой» пришли бабушка с дедушкой. Они набрали много продуктов и отправились в обратный путь. Я увидел, что у них тяжелая ноша, подошел и говорю: «Вы люди в возрасте, так много набрали. Надо было сразу меня попросить о помощи, я бы не отказал». Дедушка ответил: «Все нормально! Донесем!» Но я все равно схватил их сумки и почувствовал, насколько они тяжелы. Я донес их до дома, а потом сказал: «Вот вы сильные люди!»

Конечно, Евгений имел в виду не столько физическую силу, сколько силу духа. По дороге домой старики со слезами на глазах рассказали карагандинцу о том, что их дом сильно повредили снаряды и что его, скорее всего, придется сносить.

– Я много общался с местными жителями, – вспоминает волонтер. – Видно было, что люди все на нервах, особенно женщины и дети. Когда заходил разговор о случившемся, они начинали рассказывать о пережитом, а потом плакали. «Не говорите о взрывах!» – требовали женщины. Я видел их истерическое состояние, поэ­тому приходилось извиняться и замолкать.

Закончив с раздачей гуманитарной помощи, Евгений взялся за демонтаж поврежденных домов. По ночам он разгружал фуры со стройматериалами, а днем помогал строителям. Потом ему доверили работу на складе. Волонтер выдавал и принимал стройматериалы, обслуживая одновременно 13 бригад. Мужчина говорит, для него было важно, чтобы стройка не останавливалась ни на минуту.

Евгений Хисметов признается, что работать было сложно. Сказывалась необычайная жара: строители падали в обморок, им не хватало воды. А еще люди опасались новых взрывов. И не зря. Евгений помнит, как примерно в километре от него, на территории военной части, разорвался снаряд.

А еще Евгений очень хотел попасть в 5-й сектор, где работали строители из Карагандинской области. Но не смог. Говорит, работы было много. Так уставал, что не всегда находил силы просто помыться. Порой ложился спать сразу, как только возвращался с разгрузки стройматериалов.

В Арысе Евгений Хисметов провел 50 трудовых дней. Домой он вернулся 15 августа, когда основные строительные работы уже закончились. Дети и супруга его встретили с радостными криками и слезами. Они переживали за жизнь своего отца и мужа.

– Знаете, я не считаю, что совершил что-то неординарное, – говорит Евгений Хисметов. – Я просто не мог сидеть дома, зная, что там, в Арысе, люди нуждаются в помощи. Я хочу сказать молодым людям, что нельзя бояться быть добрыми. Нельзя бояться любить людей. Помогая, вы подаете другим пример и заражаете их своим энтузиазмом.

Возможно, что это и есть тот самый шаг к духовному возрождению, о котором идет речь в статье Первого Президента Казахстана «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Казахстанцы начинают понимать, что такие архаические качества, как местничество, эгоизм и праздность, надо оставить в прошлом. Пора менять мышление, что пойдет во благо всему казахстанскому обществу.

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