Статьи
По зову сердца
Елена Ульянкина
Евгений Хисметов себя героем не считает. Он скромно называет себя волонтером и говорит, что так воспитан – помогать тем, кто попал в беду. В родном поселке Актас мужчину знают все. Он основал благотворительный фонд, который помогает детям из семей алкоголиков и наркоманов. Евгений, являясь мастером спорта по боксу, приобщает мальчиков и девочек к спорту. Он прививает им патриотизм и понимание того, что человек должен делать добрые дела и не ждать за это благодарности.