Побывать у папы на работе

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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Министры обороны Руслан Жаксылыков и просвещения Гани Бейсембаев еще в начале года договорились о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и организации полноценного и содержательного досуга для детей. В частности, речь шла о выделения квот на отдых детям военнослужащих и служащих Вооруженных сил, а также о реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в четырех филиалах учебно-оздоровительного центра «Балдаурен».

фото предоставлено Центром медиаконтента Минобороны РК

Буквально через месяц заработал совместный проект двух министерств, благодаря которому уже около тысячи детей смогли отдохнуть в филиалах «Балдау­рена» в Туркестане, Бурабае, Балхаше и Конаеве. В первую очередь на отдых отправили тех, кто живет в отдаленных гарнизонах и воспитывается в неполных или многодетных семьях.

Один сезон длится 21 день. И помимо культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий дети обучаются по школьной программе как на государственном, так и на русском языках. Кроме того, сотрудничество с РУОЦ «Балдаурен» направлено на работу с допризывной молодежью, поэтому есть практичес­кие занятия по изучению основ военного дела.

В войсковой части 32363 Конаевского гарнизона три класса оснащены необходимым для изучения азов военного дела оборудованием. Введены дополнительные должности преподавателей НВП, которые занимаются профориентационной работой.

Здесь организовали День открытых дверей для 300 ребят, среди которых были и дети военнослужащих Актюбинского гарнизона. Школьникам показали быт и повседневную жизнь солдат и офицеров, современные образцы вооружения и военной техники, стрелкового и группового оружия, средств связи и специального десантного снаряжения.

Юные гости наблюдали за бое­вой подготовкой военнослужащих, которые продемонстрировали им технику рукопашного боя и приемы самообороны. Ребятам показали воздушно-десантный комплекс, предназначенный для прохождения курса наземной предпрыжковой подготовки. А еще с ними провели занятия по строевой подготовке.

Фаза самого активного отдыха приходится, конечно, на летние месяцы. Об этом свидетельствуют и восторженные отзывы самих детей и их родителей в социальных сетях.

К примеру, военнослужащие в⁄ч 55765 выражают огромную благодарность руководству Министерства обороны, командованию воинской части, руководителям женсовета за поддержку и организацию отдыха в РУОЦ «Балдаурен» в городе Щучинске. Родители рассказывают, что поначалу ребята не особо рвались на отдых, но по возвращении их было просто не узнать! Все приз­навались, что на следующий год готовы поехать еще.

12-летний Даниал Хамитов, чья мама служит в Сухопутных войсках, рассказал, что в лагере для них были созданы все условия: чистые комнаты, вкусная еда, интересный досуг, занятия в различных кружках.

– В бассейне инструкторы учили нас плавать. На озере катались на катамаранах. Мне очень понравилось! – признался Даниал.

Посещая воинские части, дети могут лучше узнать о профессии своих родителей, они проникаются большим доверием и уважением к военной службе. Отрадно, что эта совместная работа двух министерств приобрела системный характер.

#дети #военнослужащие #армия #досуг #Балдаурен

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