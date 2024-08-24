Побывать у папы на работе
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Министры обороны Руслан Жаксылыков и просвещения Гани Бейсембаев еще в начале года договорились о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и организации полноценного и содержательного досуга для детей. В частности, речь шла о выделения квот на отдых детям военнослужащих и служащих Вооруженных сил, а также о реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в четырех филиалах учебно-оздоровительного центра «Балдаурен».