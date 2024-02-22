Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?

Глава государства на расширенном заседании Правительства назвал новый Налоговый кодекс стратегичес­ки значимым документом, который должен разрабатываться не только фискалами, но и экспертами, бизнес-сообществом, общественностью.

По мнению акмолинского бизнесмена, директора ТОО «МВ4» Азамата Шалмагамбетова, в разработке этого важного документа необходимо дея­тельное участие всех заинтересованных казахстанцев. Время, когда налоговики писали законодательные нормы со значительным фискальным уклоном, прошло.

– На мой взгляд, в новом Налоговом кодексе обязательно должен учитываться классификатор экономической деятельности предприятия, то есть код ОКЭД. Почему, например, один из видов прямых налогов – корпоративный подоходный налог (КПН) – одинаков для пищевого производства и для букмекерской деятельности? Или для тех же банков с их астрономическими процентами по потребительским кредитам? Считаю, такой гибкостью ставок КПН в зависимости от вида деятельности можно будет регулировать соотношение конструктивной и деструктивной частей экономики, – говорит предприниматель.

По его словам, желательно возрож­дение сельскохозяйственных кооперативов и заготовительных контор, чтобы сельхозпродукция, тот же живой скот, молоко, мясо, шкуры или мед, накапливаясь, продавались через легальную торгово-закупочную цепочку.

– Для этого необходимо присвоить новый, отдельный для этой деятельности код ОКЭД, далее закрепить в Налоговом кодексе льготный налоговый режим СХТП (сельскохозяйственного товаропроизводителя). Нужна обязательная постановка на учет по НДС независимо от объема валового оборота. Сельчане, занимающиеся этим видом деятельности, должны стать плательщиками розничного налога в 4% по льготному НДС. Также следует регламентировать количество сотрудников, привязав его к валовому обороту, – отмечает Азамат Шалмагамбетов.

Что дадут эти новшества? Прежде всего выведем из «тени» огромный рынок сельхозпродукции, которым сейчас «заведуют» перекупщики-нелегалы. Производители сельскохозяйственного сырья, минуя перекупщиков, смогут легально поставлять свою продукцию в розничную торговлю, например, те же ранние овощи, фрукты, ягоды. Это даст не только дополнительные экономические стимулы и обеспечит занятость сельчан, но и увеличит законные налоговые поступ­ления в казну.

Кроме того, на рынке будут созданы условия для роста предложения, а значит, для стабилизации внутренних розничных цен на продукты питания. Откроется еще один канал легальной доставки товара до покупателя на внутреннем рынке.

Если говорить о другом поручении Главы государства, касающемся развития переработки сельхозпродукции, то, по мнению директора ТОО «МВ4», возврат НДС, предусмотренный для стимулирования производства экс­портной продукции, нужно предос­тавлять только тем компаниям, которые внесли в экспортируемый товар долю переработки.

Если же трейдер ничего не изменил, не добавил своему товару прямой стои­мости, то есть увеличил эту часть лишь дополнительными затратами на транспортировку, экспедиторские услуги, погрузо-разгрузочные, охранные работы, страховку и так далее, то в таком случае ни о каком возврате НДС не должно быть и речи.

– Убежден: нормы Налогового кодекса должны проходить диверсификацию, усложняться. Не стоит идти на поводу различных популистских мнений, дескать, чем проще налоги, тем больше поступлений в бюджет. Времена примитивных решений уже прошли. Сегодняшнее предпринимательское сообщество – это уже большей частью интеллектуальная деятельность. Возможно, скажу крамольную вещь, но если человек не может разобраться в налоговых перипетиях, возможно, ему лучше найти другое занятие? Мы уже давно с разных трибун говорим о принципах меритократии. Считаю, приш­ло время их внедрять. Для чего это все нужно? Для того чтобы успешнее взращивать отечественных предпринимателей. Малый бизнес обязательно должен вырастать в средний, средний – в крупный. Уже более 30 лет мы живем в независимом государстве, но так и продолжаем искать и зазывать к себе иностранных инвесторов. Понятно, что современные реалии диктуют свои правила, нам нужно развиваться, пользуясь новыми технологиями. Но, повторюсь, давно пора отечественных специалистов растить во всех сферах экономики, чтобы видеть результаты их труда, – говорит Азамат Шалмагамбетов.

Не секрет, что многие представители МСБ предпочитают работать за наличный расчет, чтобы не платить налоги. Но мелкого предпринимателя и администрировать трудно, тем более что затраты на его налоговое администрирование велики, а вот конечный результат – копеечный…

По словам предпринимателя, иное дело – крупный бизнес, концентрирующийся на добыче природных ресурсов, который также не сильно заинтересован в местной переработке.

– Взять такой пример: крупная казахстанская корпорация для того, чтобы кормить своих рабочих, закупает по дешевке мясо (зооветбрак) из-за рубежа (по 2 150 тенге с НДС и доставкой до места). Разумеется, мы, местные переработчики, по такой цене мясо продавать не можем. И что получается? Корпорация добывает полезные ископаемые в Казахстане, а как закупать те же продукты питания, то стараются привезти их из-за рубежа, а не у отечественных переработчиков приобрести. Такого быть не должно! Надо непременно менять и эти правила! – считает собеседник.