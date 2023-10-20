Почему туристы обходят стороной Шымкент?
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Любовь Доброта, Шымкент
Шымкент, расположенный на юге Казахстана, является одним из крупнейших городов страны с богатым историческим наследием и культурой. В течение последних нескольких лет развитие туризма в городе стало одной из приоритетных задач для местных властей. Однако, как считает эксперт по вопросам развития регионального туризма, председатель Совета сотрудничества туроператоров Центральной Азии Олжас Шинтаев, полноценного развития туристический потенциал города так и не получил.