Почему туристы обходят стороной Шымкент?

– Олжас Маратович, Вы стояли у истоков создания в городе туристского центра Visit Shymkent, возглавляли городское управление туризма – и вдруг такой вывод. На чем он основан? Из каких критериев исходите, давая такую оценку?

– Все предельно просто. Согласно сведениям Единой системы учета туристов eQonaQ, за семь месяцев 2023 года в средствах размещения Казахстана проживали 577 462 иностранных туриста. Из них в гостиницах города-мегаполиса останавливался всего навсего 16 291 интурист, что составляет менее 3% от общего числа интуристов. В гостиницах Туркестанской области прожили 6 852 интуриста, что составляет менее одного процента от общего числа интуристов.

В целом хочу особо отметить, что мы являемся страной-донором международного туризма. То есть наши туроператоры намного больше отправляют в другие страны и курорты, нежели привлекают в нашу уникальную страну.

Развитие туризма в городе Шымкенте и его окрестностях вызывает серьезные опасения. Статистические данные, предоставленные Единой системой учета туристов eQonaQ, свидетельствуют о том, что Шымкент значительно отстает от других регионов Казахстана в привлечении иностранных туристов. Эти цифры поневоле заставляют задуматься об эффективности туристической индустрии и необходимости принятия решительных мер, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Узбекистан с населением более 36,5 миллиона человек представляет огромный потенциал для привлечения туристов в Шымкент и в Туркестанскую область. Ежегодно сотни тысяч узбекских туристов могли бы посещать этот регион, что способствовало бы загрузке инфраструктуры туризма.

Согласно сведениям все той же Единой системы учета туристов eQonaQ, за семь месяцев 2023 года в средствах размещения Казахстана прожил 151 671 турист из соседнего Узбекистана. Однако из них в гостиницах Шымкента останавливались только 9 414 туристов, что составляет менее 6% от общего числа интуристов. В гостиницах Туркестанской области прожили 4 003 туриста из Узбекистана, что составляет менее 3% от общего числа туристов из этой страны.

Считаю, что объективные данные о развитии туризма в Шымкенте давно должны вызвать у городских властей серьезную обеспокоенность и требуют незамедлительного вмешательства. Несмотря на то, что Казахстан в целом привлекает значительное число иностранных туристов, Шымкент остается далеко позади. Поэтому необходимо исследовать причины такой ситуации, выработать решения совместно с Национальной компанией «Казах туризм», так как именно эта организация ответственна за привлечение в страну иностранных туристов, чтобы придать импульс развитию туризма.

– На Ваш взгляд, почему туристы соседней страны, а вместе с ними и иностранцы, которые активно посещают Узбекистан, обходят стороной Шымкент и юг Казахстана?

– Статистика свидетельствует, что Узбекистан является ключевым генерирующим туристским рынком для Казахстана в регионе. Однако, несмотря на близость и значимость Шымкента и его культурного наследия, неразвитость транспортной инфраструктуры делает его неудобным для посещения туристов из Узбекистана.

Узбекистан и Казахстан соседствуют уже много лет, и между двумя странами существует оживленный транспортный поток. Однако, несмотря на это, в последнее время наблюдается явное неравноправие в отношении автобусных перевозчиков Казахстана, которым не разрешается осуществлять регулярные автобусные перевозки пассажиров и туристов по маршруту Ташкент –Шымкент.

Узбекистанские автобусы регулярно курсируют из Ташкента, Самарканда, Бухары, Нукуса в такие города Казахстана, как Алматы, Астана, Кызылорда, Иргели. Узбекистанские автобусные перевозчики по этим маршрутам привозят в нашу страну легальных и нелегальных трудовых мигрантов.

Кроме того, узбекистанские автобусы регулярными маршрутами из Ташкента следуют через территорию Казахстана в Кыргызстан – в Бишкек и Чолпон-Ату.

Вдобавок к этому узбекистанские автобусные перевозчики регулярно через большую территорию Казахстана держат курс на Москву, Санкт-Петербург, Ниж­ний Новгород, Казань, Пермь, Омск, Томск, Новосибирск, Екатеринбург.

Поразительно, что при всем этом Министерство транспорта Узбекистана не дает автобусным перевозчикам Казахстана разрешения осуществлять регулярные автобусные перевозки пассажиров и туристов по маршрутам из городов Узбекистана в Туркестан и Шымкент.

Подобное отношение со стороны Министерства транспорта Узбекистана вызывает определенные вопросы. Каким образом допускается такая дискриминация в отношениях между двумя соседними странами? Почему узбекским перевозчикам разрешено осуществлять перевозки через огромную территорию Казахстана во множество российских городов, тогда как казахстанские перевозчики лишены такой возможности даже на самом коротком автобусном маршруте Ташкент – Шымкент?

В этих примерах – вся суть неравноправного отношения к транс­портным компаниям Казахстана. Это создает неприятные последствия не только для казахстанских автобусных перевозчиков, их потенциальных пассажиров и туристов, но и для всей транспортной системы региона. Неудивительно, что казахстанские перевозчики просят принять зеркальные меры в отношении перевозчиков Узбекистана.

Полагаю, что необходимо установить партнерские связи, что будет способствовать развитию транспортного потока между двумя странами.

В то же время казахстанским транспортным властям следует активно отстаивать интересы отечественных транспортных компаний, добиваться равных возможностей и условий на международных маршрутах. Это в интересах развития и укрепления транспортного сотрудничества с Узбекистаном и возможность для увеличения туристического потока на юг страны.

– Если уж Вы коснулись отсутствия прямого транспорт­ного сообщения из Шымкента в Узбекистан, может, Вы прокомментируете и ситуацию с ограничениями безвизового режима для поездки китайских туристов по региону?

– Да, это важная проблема, которая тоже ограничивает приток к нам туристов из Поднебесной. Дело в том, что летом прошлого года постановлением Правительства Казахстана введен безвизовый режим въезда для граждан Китайской Народной Республики. В мае текущего года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобож­дении от визовых требований. Граждане двух стран теперь могут без визы пересекать границу на 30 дней за одну поездку и суммарно на 90 дней в течение 180 суток.

Указом Президента Республики Узбекистан с 1 марта 2021 года установлен безвизовый режим сроком на 10 дней со дня въезда на территорию Республики Узбекистан для граждан Китайской Народной Республики, при условии представления авиабилетов по вылету в свою или в третью страну.

Теперь китайские туристы, прилетев на самолете в Шымкент, имеют право въезжать из Шымкента наземным транспортом через КПП «Жібек Жолы» – КПП «Гишт Куприк» без визы в Узбекистан. Однако китайские туристы, прилетев на самолете в Ташкент, не имеют права выезжать из Узбекистана в Шымкент наземным транспортом через КПП «Гишт Куприк» – КПП «Жібек Жолы», без визы в Узбекистан. По указанному безвизовому режиму китайские туристы должны путешествовать только по Узбекистану и вылетать из страны самолетом.

Такое несправедливое «безвизовое» положение приводит к тому, что потоки китайских туристов едут из Шымкента наземным транспортом в Ташкент, однако из Ташкента не могут приехать тем же путем в Шымкент, потому что это не разрешено.

Получается, что все туристы, которые приезжают в страны Центральной Азии, как по воронке стекаются только в Узбекистан. Это, на мой взгляд, формирует несправедливые отношения между соседними странами в сфере организации туризма в регионе.

Такое положение дел приводит к неравномерному распределению туристического потока и создает неравноправные условия для туристов, желающих посетить обе страны, ограничивает развитие туристического сектора Шымкента и Туркестанской области и препятствует полному использованию потенциала Казахстана в туристическом направлении.

Безвизовый режим между двумя странами должен предполагать свободное перемещение туристов и развитие туристической инфраструктуры. Однако возникшие ограничения приводят к тому, что большинство китайских туристов останавливается только в Узбекистане, упуская возможность посетить Казахстан и насладиться его уникальными достопримечательностями. Это не только препятствует развитию туристического сектора в Казахстане, но и сужает выбор туроператорам Узбекистана, которые могут предлагать туристам исследовать оба региона.

Необходимо обратить внимание на это неравенство и принять меры для изменения положения. Вновь созданное Министерство туризма и спорта Республики Казахстан и новый глава этого ведомства имеют отличную возможность повлиять на текущую ситуацию и добиться справедливых и равноправных отношений с туристическими властями Узбекистана.

– А есть ли что показать в Шымкенте иностранным туристам, включая китайских? Чем удивлять будем?

– Исследования показывают, что сегодня потоки интуристов из Туркестана и Алматы в Ташкент обходят стороной Шымкент. Я считаю, что одна из основных причин этой проблемы заключается в отсутствии достаточных «магнитов» для туристов, которые бы задерживали их в городе. Если интуристы на этом маршруте и посещают Шымкент, то они не остаются на ночлег в местных гостиницах. Чтобы они это делали, надо создавать места притяжения. И тогда днем можно посмотреть город, побывать на древнем городище, а вечером отправиться, к примеру, в «Театр истории одежды казахов» в рамках проекта Старый город, чтобы погрузиться в культуру и традиции казахского народа.

Идея создания «Театра истории одежды казахов» выходит за рамки обычного театра и предлагает уникальное путешествие во времени. Посмотрев представление, посетители смогут не только насладиться красотой и элегант­ностью казахской одежды, но и узнать ее историю и особенности. Каждое представление можно сделать тематическим, отражающим определенную эпоху и регион Казахстана.

Казахская одежда является важной частью культурного наследия и национального самосознания. Она отражает исторические и культурные особенности каждого региона. Создание такого театра позволит сохранить и передать это наследие следующим поколениям, а также показать его миру.

Включение артистов и сцен государственных театров Шымкента в проект является важным аспектом его успешной реализации. Это даст возможность артистам проявить свой талант и представить культуру Казахстана­ на международном уровне.

– Интересное предложение. Но если бы кто-то спросил у меня, с чего начать туристический прорыв, то я бы посоветовала построить новый автовокзал…

– Так же как «театр начинается с вешалки», современный аэропорт, железнодорожный и автовокзал – ключевой фактор для привлечения туристов и развития регионального туризма. Шымкент является одним из крупнейших городов страны и имеет множество достопримечательностей и туристических объектов. Однако важно понимать, что только этого мало. Удобная транспортная инфраструктура тоже в числе приоритетов.

Современный автовокзал является не просто местом для остановки и отправления автобусов, но и визитной карточкой города, позволяющей создать приятное впечатление у туристов. Он должен обладать не только удобствами и комфортом для путешественников, но и иметь привлекательный архитектурный дизайн, соответствующий современным требованиям.

Компактность автовокзала – еще один важный аспект обеспечения его эффективной работы. Он должен быть удобно расположен в городе, иметь хороший доступ для городских и пригородных автобусов, а также удобную транспортную развязку, позволяющую легко добраться до других районов города.

Качество обслуживания также важный фактор, определяющий привлекательность автовокзала для туристов. Тут важен широкий выбор услуг, таких, как кафе, магазины, банкоматы, информационные стойки, а также чистые и комфортные зоны ожидания и санитарные условия. Не обойтись и без современных технологий, позволяющих легко и быстро приобрести билеты, получить информацию о расписании и маршрутах автобусов, а также о близлежащих туристических объектах и достопримечательностях.

Шымкент благодаря своему уникальному географическому положению может стать важным транзитным пунктом для туристов, посещающих Казахстан, Центральную Азию и Россию. И в этой связи хотел бы обратить внимание городских властей на Центральный автовокзал города Шымкента, известный всем туристам и указанный во всех туристических картах со времен Советского Союза по сегодняшний день. К сожалению, центральный автовокзал города под названием ШКААВ «Саёхат» не действует уже много лет, а земельный участок площадью более 2 гектаров, принадлежащий ему, превращен в барахолку.

Акимат города должен рассмот­реть данную ситуацию и принять соответствующие меры для обеспечения правильного использования этого земельного участка. Считаю, что необходимо привлечь инвестора, который построит современный автовокзал. Это обязательная составляющая для притока туристов, позволяющая создать позитивное впечатление о мегаполисе и стимулировать развитие туризма в Шымкенте.

– Олжас Маратович, еще одна проблема, с которой сталкиваются туристы в Шымкенте, – это отсутствие достаточного количества информации о достопримечательностях и туристических маршрутах города. В свое время Вы ставили информационные киоски, но сейчас они не работают, а местами и вовсе исчезли с карты города...

– Неразвитость туристической инфраструктуры и отсутствие современных информационных ресурсов ограничивают возможности туристов и мешают им полноценно оценить культурное и историческое наследие города. Это аксиома. Для решения этой проблемы местные власти могут организовать различные мероприятия и фестивали, а также создать информационные цент­ры для туристов.

Знаю, что интерес к мегаполису растет у граждан Узбекистана, и чтобы сделать город более доступным для узбекских туристов, важно создать специализированный информационный канал в Telegram под условным названием «Туризм в городе Шымкенте, Казахстан». Как вы знаете, именно этот мессенджер является массовым в Узбекистане. Управление туризма города и туристическо-информационный центр VisitShymkent могли бы взять на себя роль экспертов и операторов этого канала. Они имеют доступ к актуальным данным о местных туристических объектах и услугах, которые предлагаются в мегаполисе.

В рамках канала команда экс­пертов может ежедневно публиковать туристические новости, которые будут полезны для туристов, туроператоров и турагентов из Узбекистана и других стран региона, планирующих посетить Шымкент. Новости будут содержать информацию о различных мероприятиях, достопримечательностях, местах для проживания, ресторанах и других интересных местах в городе.

Такой информационный канал будет способствовать привлечению большего числа туристов в Шымкент. Он поможет организовать туристические потоки и поддержит работу туроператоров и туристических агентств.

В целом развитие туризма в Шымкенте представляет большие возможности для экономики города и страны в целом. Однако для достижения полного потенциала туристической отрасли необходимо решить обозначенные проблемы, принять немедленные и конкретные меры. Только совместными усилиями центральных и местных властей, бизнес-сообщества и туристических работников города можно достичь полноценного и устойчивого развития туризма в Шымкенте.