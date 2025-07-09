Эти деньги были выделены на приобретение концертного оборудования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Департаменте АФМ города завершили расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Как установило следствие, на приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и др.) из госбюджета выделили 320 млн тенге. Однако в нарушение требований закуп был осуществлён через электронный магазин путём искусственного дробления лотов — более чем на 20 позиций.

Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы.

«На преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество наложен арест», – проинформировали в АФМ.

Там же добавили, что подозреваемые помещены под стражу.