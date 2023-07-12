Почти 45 тысяч тонн мусора вывезли со стихийных свалок в Астане

Общество
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Аманжолова Айман
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С начала года с территории пяти районов столицы силами коммунальных служб города вывезено почти 45 тысяч тонн мусора, который скопился на стихийных свалках. Работа ведется на системной основе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Ежедневно в работах по устранению несанкционированных свалок задействованы более 100 единиц спецтехники. С начала года в городе выявили более 70 несанкционированных свалок. Практически все они ликвидированы.

С начала апреля по сегодняшний день из района Алматы вывезено более 6 800 тонн (963 рейсов) мусора.

Также предостовлены космические снимки «Қазақстан Ғарыш Сапары» по местам несанкционированных свалок - по 9 участкам (39 точек). На сегодня ликвидированы 32 точки.

В районе Нура определена 21 локация несанкционированных свалок. Учитывая создание нового аппарата и проведение конкурсных процедур согласно нормам закона, с апреля по июль ликвидированы 8 точек. С этих точек вывезено порядка 4 350 тонн строительного мусора.

Для предотвращения создания таких стихийных полигонов районный акимат устанавливает камеры видеонаблюдения на близлежащих к свалкам территориях.

Более 1500 тонн мусора вывезли за это время из района Байконыр. На территории района ликвидированы 3 точки, по двум ведутся работы.

С учетом экологического месячника и коммунальных субботников с района Есиль вывезено более 17 500 тонн мусора. Ведутся работы по ликвидации свалок по пр. Улы Дала в сторону вокзала «Нурлы жол» - отработано на 80%, в районе ЖК «Жетису» - отработано на 30 %, ж.м. «Заречный» в районе ЖК «Бакыт Премиум» - отработан 100 %, ж.м. «Пригородный» - отработан 100%, пр. Кабанбай батыра в сторону Аэропорта - отработан 100%, в районе ЖК «Талисман»- отработан 100%.

С начала текущего года в районе Сарыарка было выявлено 17 несанкционированных свалок. Из них ликвидированы точки по следующим адресам: ул. Бейбарыс Султан, 11, ул. Бейбарыс Султан 8, ул. С-308, ул. С-309, за парком «Коктал», дачное общество «Полянка», переулок Желдирме (возле кладбища на Тлендиева, Гефест), ул.Кендала, 13, ул. Косшыгулулы 3/1, дачный массив «Полянка», переулок Акмая/Алкатере, ул. Даулеткерей, 1 (вокруг территории Urban College), ул. Аккорган (вокруг территории дома престарелых), ул. Конституция, (возле жилого комплекса Формула Успеха), дачный массив КЖБИ, ул. Болашак «Коррекционная школа для детей». Также работы ведутся по ул. С 307.

Ежедневно ведутся мониторинги совместно с экологической полицией. Кроме того, в этом деле помогают жители, запросы в соцсетях и снимки «Ғарыш Сапары». Нарушителей выявляют с помощью камер видеонаблюдения, установленных на локальных точках несанкционированного мусора.

#Астана #акимат #уборка #мусор #свалка

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