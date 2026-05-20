ТЭЦ выходят из «красной» зоны

Одним из главных показателей в ведомстве называют сокращение случаев несоблюдения температурного графика на теплоис­точниках. Если в предыдущем отопительном сезоне было зарегистрировано 65 таких фактов, то нынче – 21.

– Количество технологических нарушений на электрических сетях уменьшилось на 12 процентов, а на электростанциях – на 15 процентов, – сообщил в ходе пресс-конференции на площадке СЦК председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев.

По его словам, в рамках ремонт­ной кампании в стране капитально отремонтировали 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин. Также проведен ремонт 17 тыс. км линий электропередачи, 420 подстанций. Заменено 323 км теп­ловых сетей. В отраслевом министерстве отмечают, что это уже отразилось на техническом состоянии энергетической инфраструктуры.

– По итогам сезона зафиксировано снижение общего уровня изношенности электрических станций до 53 процентов, электрических сетей – до 66,2 процента, тепловых – до 50 процентов, – отметил Ержан Ертаев.

Максимальный показатель выработки электроэнергии в декабре 2025 года достиг 17 273 МВт.

Отдельно представитель Мин­энерго рассказал о ситуации на теплоэлектроцентралях. По итогам сезона пять ТЭЦ удалось вывести из «красной» зоны в «желтую», еще три – из «желтой» в «зеленую». Сейчас из 37 теплоэлектроцентралей республики пять остаются в «красной» зоне, 19 – в «желтой» и 13 – в «зеленой».

При этом систему оценки состоя­ния энергообъектов планируют пересмотреть. В минис­терстве намерены учитывать дополнительные параметры – расход топлива, уровень недогрева теплотрасс, разницу между установленной и доступной мощностью оборудования, а также время его работы до технологических нарушений. Для анализа данных планируется использовать технологии искусственного интеллекта.

– Новые подходы позволят более объективно оценивать состояние энергообъектов, своевременно выявлять риски и предотвращать доведение оборудования до аварийного состояния, – подчеркнул глава комитета.

На постоянном контроле в течение сезона находились и вопросы обеспечения топливом. На складах энергоисточников было накоплено 5,6 млн тонн угля и 152 тыс. тонн мазута. Для коммунально-бытового сектора и населения заготовлено 8,15 млн тонн угля – почти 110% от планового объема.

В министерстве подчеркивают: подготовка к следующему отопительному сезону уже идет. В 2026 году на электростанциях планируется капитально отремонтировать девять энергоблоков, 55 котлов и 51 турбину.

– На сегодняшний день ремонт­ные работы ведутся на трех энергоблоках, 25 котлах и 11 турбинах, при этом уже завершены работы на одном энергоблоке, четырех котлах и двух турбинах, – сообщил Ержан Ертаев.

Кроме того, в текущем году предусмотрен ремонт более 17 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанций и 377 км тепловых сетей.

Параллельно Минэнерго запус­кает цифровизацию заготовки угля для коммунально-бытового сектора и населения. В ведомстве рассчитывают, что новые цифровые решения позволят повысить прозрачность поставок, улучшить мониторинг движения угля и снизить риск его дефицита в регионах.