ТЭЦ выходят из «красной» зоны

Энергетика
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

В Казахстане подведены итоги прошедшего отопительного сезона. По данным Министерства энергетики, нынешней зимой в республике удалось снизить число технологических нарушений, в том числе благодаря модернизации основного оборудования энергообъектов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из главных показателей в ведомстве называют сокращение случаев несоблюдения температурного графика на теплоис­точниках. Если в предыдущем отопительном сезоне было зарегистрировано 65 таких фактов, то нынче – 21.

– Количество технологических нарушений на электрических сетях уменьшилось на 12 процентов, а на электростанциях – на 15 процентов, – сообщил в ходе пресс-конференции на площадке СЦК председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев.

По его словам, в рамках ремонт­ной кампании в стране капитально отремонтировали 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин. Также проведен ремонт 17 тыс. км линий электропередачи, 420 подстанций. Заменено 323 км теп­ловых сетей. В отраслевом министерстве отмечают, что это уже отразилось на техническом состоянии энергетической инфраструктуры.

– По итогам сезона зафиксировано снижение общего уровня изношенности электрических станций до 53 процентов, электрических сетей – до 66,2 процента, тепловых – до 50 процентов, – отметил Ержан Ертаев.

Максимальный показатель выработки электроэнергии в декабре 2025 года достиг 17 273 МВт.

Отдельно представитель Мин­энерго рассказал о ситуации на теплоэлектроцентралях. По итогам сезона пять ТЭЦ удалось вывести из «красной» зоны в «желтую», еще три – из «желтой» в «зеленую». Сейчас из 37 теплоэлектроцентралей республики пять остаются в «красной» зоне, 19 – в «желтой» и 13 – в «зеленой».

При этом систему оценки состоя­ния энергообъектов планируют пересмотреть. В минис­терстве намерены учитывать дополнительные параметры – расход топлива, уровень недогрева теплотрасс, разницу между установленной и доступной мощностью оборудования, а также время его работы до технологических нарушений. Для анализа данных планируется использовать технологии искусственного интеллекта.

– Новые подходы позволят более объективно оценивать состояние энергообъектов, своевременно выявлять риски и предотвращать доведение оборудования до аварийного состояния, – подчеркнул глава комитета.

На постоянном контроле в течение сезона находились и вопросы обеспечения топливом. На складах энергоисточников было накоплено 5,6 млн тонн угля и 152 тыс. тонн мазута. Для коммунально-бытового сектора и населения заготовлено 8,15 млн тонн угля – почти 110% от планового объема.

В министерстве подчеркивают: подготовка к следующему отопительному сезону уже идет. В 2026 году на электростанциях планируется капитально отремонтировать девять энергоблоков, 55 котлов и 51 турбину.

– На сегодняшний день ремонт­ные работы ведутся на трех энергоблоках, 25 котлах и 11 турбинах, при этом уже завершены работы на одном энергоблоке, четырех котлах и двух турбинах, – сообщил Ержан Ертаев.

Кроме того, в текущем году предусмотрен ремонт более 17 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанций и 377 км тепловых сетей.

Параллельно Минэнерго запус­кает цифровизацию заготовки угля для коммунально-бытового сектора и населения. В ведомстве рассчитывают, что новые цифровые решения позволят повысить прозрачность поставок, улучшить мониторинг движения угля и снизить риск его дефицита в регионах.

#энергетика #отопительный сезон #СЦК #Ержан Ертаев

Популярное

Все
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Основа духовного обновления общества
Евразийская цифровая повестка
Четверть века в академическом строю
На одном языке с природой
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Трансляций повелитель, сигнала властелин
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Инвестиции в IT- индустрию
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
На стыке творчества и технологий
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Творог берется не из вареников!
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый вид змей обнаружили в Китае
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Достойный путь генерала Уразова
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
Саткалиев и Лихачев провели переговоры по проекту АЭС «Балх…
Минэнерго раскрашивает дизтопливо для контроля расхода на п…
«Зеленую» энергию стали больше производить в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]