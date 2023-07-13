Почти на 40% выросло за год производство казахстанского мороженого

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сообщило о росте производства мороженого в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По данным бюро, за первые 5 месяцев в Казахстане произведено 19,7 тыс. тонн мороженого и пищевого льда. По сравнению с январем-маем прошлого года это больше на 38,1%. Так, за январь-май 2022 года произвели мороженое в объеме 14,2 тыс. тонн.

«В целом в 2022 году в Казахстане произвели 41,3 тыс. тонн мороженого. При этом импортировано 9,2 тыс. тонн, удельный вес завозной продукции составил 18,3%. В первую тройку стран, откуда завозят мороженое, вошли Россия – 5,6 тыс. тонн, Кыргызстан – 2,1 тыс. тонн и Турция – 911,5 тонн. Также в прошлом году мороженое привозили из Беларуси, Украины, Бельгии, Франции, Италии, Швейцарии и Кореи», – говорится в сообщении.

Статистики отмечают, что за прошлый год было экспортировано 5 тыс. тонн мороженого. Основными странами, куда отправляется казахстанское лакомство, стали страны СНГ – 4,9 тыс. тонн, а также Монголия – 72,6 тонн.