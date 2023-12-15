3 года переплачивали за питьевую воду сельчане в ЗКО

Прокуратура Западно-Казахстанской области добилась снижения тарифа на питьевую воду для сельчан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Фото: Kazpravda.kz/АдильбекТауекелов

В ходе встречи с населением сельских округов прокуратура района Байтерек ЗКО выяснила, что в некоторых селах тариф на питьевую воду не субсидируется.

Построенная в 2019-2020 годы система водоснабжения прошла государственную приемочную комиссию и была сдана в эксплуатацию, однако из-за несвоевременного оформления технических документов не была принята на баланс, а документы на получение субсидии не поданы.

«В адрес акима района внесен акт надзора, и не оформленные в течение трех лет документы приведены в соответствие», — отметили в надзорном органе.

С 2023 года в селе Трёкино тариф на питьевую воду снижен до 90 тенге за кубометр, защищены права свыше 600 абонентов.