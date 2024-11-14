Аида Балаева высказалась о задержании главы благотворительного фонда

Министр культуры и информации Аида Балаева в соцсетях высказалась о резонансном задержании руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с громким расследованием в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда глава ведомства призвала казахстанцев внимательно изучать операторов благотворительной помощи.

«Громкое расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат еще раз напоминает нам о необходимости совершенствования механизмов оказания благотворительной помощи. В Казахстане активно развиваются волонтерство и благотворительность, однако, это также создает благодатную почву для деятельности всякого рода мошенников и аферистов. Поэтому призываю всех казахстанцев внимательно изучать операторов благотворительной помощи и работать только с проверенными и надежными партнерами», – написала она в Facebook.

Напомним, АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

Следствие утверждает, что на пожертвования она купила несколько квартир и машин, отдыхала за рубежом в дорогих отелях, а также покупала брендовые золотые украшения.

Известный блогер Алишер Еликбаев также рассказал подписчикам в соцсети Facebook о том, как жертвовал деньги на благотворительность.