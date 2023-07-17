Под «лежачий тариф» вода не побежит!

Водопровод на 86 городских улицах изношен настолько, что его давно бы следовало заменить на новый. Только вот денег на это нет. К примеру, жители улицы Жангильдина в прошлом году 16 (!) раз сидели без воды, пока аварийные бригады чинили порывы труб. И нет шансов на то, что ситуация улучшится в ближайшие годы. А возможно, им придется пережить такой же коммунальный коллапс, как жителям Астаны и Актау.

Отказ в пересмотре тарифа на услуги водоснабжения не позволит городскому водоканалу обновить изношенные трубы. Все, что может себе позволить коммунальное предприятие при таком раскладе, – это латать дыры.

– Мы подавали заявку на пересмотр инвестиционной программы, предполагающей снижение общего уровня изношенности систем водоснабжения на 15%, – сообщил генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» Анарбек Орман. – Наше предложение сводилось к тому, чтобы на протяжении ближайших трех лет ежегодно и планомерно повышать стоимость услуг водоснабжения. У нас тогда появились бы средства на модернизацию сетей.

Но уполномоченный орган в пересмотре тарифа отказал. Вот так в Шымкенте выполняется поручение Президента по переходу к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции»…

Как известно, Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана коснулся проблемы изношенности устаревшей коммунальной инфраструктуры, отметив, что из-за принудительного сдерживания тарифов «все системы поочередно отключатся и возникнут различные аварийные ситуации. Вследствие этого возникнет угроза здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Надо сократить показатели изношенности сетей и источников энергии как минимум на 15%».

Получается, что поручение Главы государства на Шымкент не распространяется. Возможно, потому, что Шымкентский водоканал ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» является примером и образцом для всех водоканалов страны. Здесь первыми в середине 90-х годов минувшего века начали установку приборов учета. И это одно из немногих предприятий республики, где в рамках Государственной программы «Ақ-бұлақ» начата модернизация, строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. И точно единственное во всей отрасли, наладившее сотрудничество с ЕБРР, получив кредит на модернизацию сетей.

Но это вовсе не значит, что заблаговременно принятые меры позволили полностью решить проблему изношенности водопроводного хозяйства. Да и не повод это, чтобы заморозить модернизацию, доведя в итоге до аварийной ситуации в масштабах города, как это случилось на тепловых сетях в Экибастузе, Риддере, Петропавловске, Жезказгане, Степногорске, Павлодаре. Или оказаться в том же положении, что и жители таких крупных городов Казахстана, как Астана, Актау, Алматы, Атырау, в которых из-за высокого уровня изношенности систем питьевого водоснабжения и канализации произошел существенный сбой в обеспечении питьевой водой.

Возможно ли повторение ситуации в Шымкенте? Вполне, если учесть, что Постановлением Правительства РК в 2011 году были утверждены «Обоснования инвестиций», разработанные в рамках Государственной программы «Ақ-булақ» по модернизации, строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Заказчиком было Министерство национальной экономики, которое оплатило расходы на изготовление технического аудита и обоснования инвестиций из республиканского бюджета. Согласно этому документу общая сумма, определенная «Обоснованием инвестиций систем водоснабжения и водоотведения города Шымкента до 2025 года», прошедшая государственную экспертизу, включая ежегодный коэффициент удорожания, составляла 70,2 млрд тенге. При условии выполнения программы водопроводное хозяйство можно было бы полностью обновить.

Однако с 2015 года на реализацию инвестиционной программы здесь направили всего лишь 20,3 млрд тенге, то есть программа исполнена на 28,9%. Из 924 км изношенных водопроводных сетей, которые планировалось заменить, фактически обновили только на отрезке в 178,7 км, или 19,3%.

Самое главное, что вышеуказанное министерство, являющееся одновременно и заказчиком, и исполнителем, в итоге не обеспечило исполнение государственной программы. Анализ состояния систем водоснабжения показывает, что реконструкция изношенных сетей за 2002–2018 годы дала эффект снижения степени амортизации с 68% до 56%. Казалось бы, наконец-то кривая износа устремилась вниз, и появился шанс выправить ситуацию. Но этого не случилось. Министерство национальной экономики и местные исполнительные органы города в 2019–2021 годах потребовали принудительного снижения тарифов на услуги водоснабжения и канализации на 27,4%.

Естественно, это резко сократило внутренние ресурсы предприятия, снизив бюджет на обновление стареющих сетей на 5,8 млрд тенге. Та самая кривая износа сменила вектор, увеличив степень выработки эксплуатационного ресурса системы водоснабжения до 60%, а водоотведения – до 77%.

Анарбек Орман не скрывает, что надежда исправить ситуацию появилась после президентской инициативы по введению «Тарифа в обмен на инвестиции». ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» для снижения изношенности системы водопровода на 15% подало заявку на пересмотр инвестиционной программы на 2023–2026 годы в сумме 21,8 млрд тенге. Это предложение на заседании региональной комиссии по вопросам тарифообразования в сферах естественных монополий при совете по тарифной политике по городу Шымкенту, специально организованной департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, было поддержано ее членами.

– У нас инфраструктура безнадежно устаревает, – считает член региональной комиссии Бахтияр Аталыков. – На заседании регионального совета Шымкента я сказал, что инвестиции в коммунальное хозяйство должны приветствоваться, ведь они обеспечивают непрерывное оказание услуг. Как бывший руководитель департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Южно-Казахстанской области, я хорошо знаю, что тариф и инвестиции между собой тесно связаны. Рост вложений в реконструкцию сказывается на тарифе, без этого невозможна модернизация. Мне странно слышать ссылки на социальный тариф. Уязвимые слои населения могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги. Такой механизм предусмотрен в рамках оказания государственной жилищной помощи.

– Да, в Шымкенте нет перебоев с питьевой водой, – делится мнением председатель общественного объединения «Защита прав потребителей» Бегимкул Тулентаев. – Даже представить не могу в нашем городе такую ситуацию, как в Астане и Актау. Но никто не может гарантировать, что без воды не останется значительная часть шымкентцев. Трубы, проложенные 40–50 лет назад, сильно изношены. Избежать аварий позволит только их обновление, ведь многие годы у нас только делали вид, что с коммуникациями все хорошо. Что будет, если в такую жару город останется без воды? Опасно и то, что патогенные бактерии могут попасть в питьевую воду через микротрещины изношенных и проржавевших труб и подвергнуть потребителей инфекционным заболеваниям! Я понимаю обеспокоенность водоканала: беду лучше предотвратить, чем бороться с ее последствиями.

Тем не менее, несмотря на поддержку всех членов региональной комиссии, департамент Комитета по регулированию естественных монополий не включил в инвестиционную программу по реконструкции системы водоснабжения 21,8 млрд тенге.

– У ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» есть утвержденная инвестиционная программа в сумме одного миллиарда тенге, – прокомментировал отказ руководитель департамента по регулированию естественных монополий (ДРЕМ) Шымкента Дархан Каинбердиев. – Водоканал хотел заявить дополнительные инвестиции, но общая изношенность труб в старой части города в пределах 50%. Это как бы терпимо. В этом году мы инвестиции не будем давать.

Это значит, что предприятие не сможет, как планировало, уже в этом году начать замену 47 км труб, проложенных вдоль уже упоминавшихся 86 городских улиц. Это, по прогнозам специалистов, в ближайшие годы обернется ростом степени износа сети водопровода до 70%.

Не позавидуешь жителям улицы Момышулы, которые шесть раз в прошлом году по несколько часов оставались без воды после аварии на водоводе диаметром 200 мм. На улице Володарского также случилось шесть аварий, на улице Казиева зафиксировали один за другим пять порывов. Особенно тяжелая ситуация на улице Жангильдина, где аварии на трубах диаметром 90 мм стали чуть ли не нормой. На водоводах Комешбулакского водозабора десять раз случались порывы. За каждой такой аварией стоит дискомфорт для жителей, вынужденных сидеть без воды, потеря бесценного ресурса из-за неизбежных утечек, материальные и человеческие затраты на латание дыр, которые вполне могут появиться вновь через считанные дни.

– Неужели надо ждать крупной аварии, возмущения людей? – недоумевает Анарбек Орман. – Неужели нельзя все это предотвратить? Президент говорит: поправьте ситуацию, уменьшите за счет инвестиций изношенность сетей на 15%. А как это сделать, если нас связывают по рукам мнимой заботой о социально уязвимых горожанах?! Нам разрешили поднять тариф только на 1% на повышение зарплаты – и все! Инвестиционной же составляющей в тарифе на модернизацию нет. Мы должны поправить положение, обновить старые трубы, заменить их, чтобы завтра люди гарантированно были с водой. Это наша непосредственная обязанность. Как обеспечить ее исполнение, если тариф остается прежним?