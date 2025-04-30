В преддверии 1 Мая – Дня единства народа Казахстана в Кызылорде состоялся форум «Қазақстан – достық мекені». Как сообщил заместитель директора КГУ «Қоғамдық келісім» областного управления общественного развития Даулет Омаров, в рамках форума был организован ряд культурно-массовых мероприятий.

– Мы проводим серию специаль­ных тематических экс­курсий по городу Кызылорде для представителей районных советов аксакалов, матерей, активных членов областной Ассамблеи народа Казахстана и других общественных организаций, – поделился Даулет Омаров. – В год 100-летнего юбилея первой столицы Казахстана историко-культурные досто­примечательности города, областной историко-краеведческий музей, центры «Анаға тағзым», «Отбасы орталығы», кабинеты этнокультурных объединений в областном Доме дружбы посетила большая делегация из Жалагашского района. Гости ознакомились с деятельностью учреждений, с их работой по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, развитию семейных ценностей и укреплению межэтнического единства в регионе.

В рамках форума состоялся круглый стол, на котором были обсуждены вопросы и предложения по укреплению дружбы и усилению общественного согласия. Глава Жалагашского районного отдела общественного развития Жасулан Еспенбет вручил Дому дружбы специально подготовленный фотоальбом к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. А 10 жалагашских гостей были отмечены благодарственным письмом руководителя областного управления общественного развития Руслана Каюпова. Среди награжденных – Айкын Жаксылыкова, Айзан Шарипова, Зулаш Ташаева, Лилия Пак, Галина Нам, Валентина Коновалова и другие.

– Единство, мир и согласие народа – это основа благополучия нашего государства, – отметила глава совета матерей сельского округа Аккум Жалагашского района Манзура Байдильдаева. – Ежегодный праздник всегда напоминает людям всех этносов о важности мира, взаимного уважения и культурного диалога в многонациональной стране. Спасибо за экскурсию, интересно было посмотреть, как работают наши коллеги.

Делясь впечатлениями от поезд­ки, специалист-эксперт по межэтническим отношениям КГУ «Қоғамдық келісім» Жалагашского района Асель Балмурзаева рассказала о мероприятиях, проводимых в районе.

– В преддверии Дня единства народа Казахстана мы организовали несколько акций в поселке Жалагаш, – рассказала специалист. – В частности, в школе-лицее № 123 мы провели воспитательно-патриотическую встречу школьников начальных классов с представителями различных этносов, проживающих в нашем районе. Малыши получили новые сведения о культуре, традициях и истории народов. Гости презентовали детям блюда национальных кухонь и традиционную одежду этносов. Так мы формируем толерантность у подрастаю­щего поколения, популяризируем дружбу и сот­рудничество. А районный отдел занятости и социальных прог­рамм в честь праздника провел благотворительную акцию «Жомарт жан», в ходе которой 34 многодетные и нуждающие­ся семьи получили социально значимые продукты питания.