Под зорким оком экоактивистов

Мегаполис неслучайно называют одним из самых зеленых городов страны. Согласно последней инвентаризации и реестру зеленых насаждений на территории Алматы произрастает более 4 млн деревьев. При этом насчитывается свыше 84 тыс. аварийных деревьев: 35 тыс. из них находятся вдоль улиц, 49 тыс. растут на территории дворов. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель отдела мониторинга и управления зеленым фондом городского Управления экологии и окружающей среды Нурлан Куттыбаев.

По его словам, в 2022-м в городе был утвержден пятилетний план по вырубке аварийных деревьев, согласно которому в том же году вдоль магистральных дорог, в парковых зонах и на внутридворовых территориях вырублено 6 тыс. аварийных деревьев и вместо них высажено 68 тыс. новых.

В текущем году планируется вырубить 16 925 тыс. аварийных деревьев и высадить 169 250 тыс. молодых саженцев. Задействованы 33 бригады, всего трудятся более 180 человек. Нурлан Куттыбаев заверил, что перед началом работ жителей близлежащих домов оповещают, устанавливаются дорожные оповестительные знаки, соблюдаются все меры безопасности.

Для определения аварийности деревьев и их дальнейшей вырубки произ­водится тщательный осмотр с привлечением специалистов. Как отметил заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев, визуально не всегда можно определить – здоровое дерево или аварийное. Специальный прибор – возрастной бурав – позволяет установить наличие гнили в сердцевине дерева или в корнях. Возраст зеленых насаждений в городах ниже, чем в дикой природе, потому что в городе деревья впитывают тяжелые металлы и подвергаются различным механическим повреждениям. И при шквальных ветрах и других аномальных погодных условиях больные деревья могут упасть и нанести ущерб зданиям, сооружениям, а также привес­ти к человеческим жертвам.

Сегодня во всех районах города созданы «зеленые комиссии». В частности, в Алмалинском районе такой комиссией руководит гражданский активист и неравнодушный алматинец Омар Нурхайдаров. На примере одного дерева – вяза – он показал, что внешне зеленое растение имеет прикорневое дупло и сгнившую сердцевину. При этом оно стоит возле детской площадки.

– Дерево представляет реальную опас­ность, и коллегиально мы приняли решение о его вырубке. Хочу подчеркнуть, что вырубка аварийных, но зеленых деревьев в нашем районе всегда производится после обсуждения со специалистами и членами «зеленой комиссии» и с их общего согласия. Это подчеркивает стремление районного акимата и управления экологии к открытости и доступности для общественного контро­ля, – подчеркнул он.

Сейчас в городе идет вырубка сухостойных и аварийных деревьев, и экоактивисты совместно с сотрудниками управления экологии обходят улицы и дворы для составления списка такой растительности.