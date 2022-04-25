Свежий выпуск Поддержат молодых лидеров 25 апреля 2022 г. 0:09 Дина Махамбетова Стартовал социальный проект по формированию лидеров новой формации в гражданском обществе по заказу МИОР РК. Как сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив, проект нацелен на усиление потенциала молодого поколения лидеров в регионах. – Мы прекрасно понимаем, что лидеры на республиканском уровне уже получают хорошую поддержку. В этом проекте мы бы хотели максимально сосредоточиться на лидерах, которым пока не доступны обучающие или консультационные ресурсы. Нас в первую очередь будут интересовать ребята, которые работают в районах, селах или малых городах, – рассказала в ходе презентации руководитель ЧФ «ТРИНТА» Юлия Натарова. В рамках проекта, в котором планируется подготовить не менее 200 лидеров, будет создан проектный офис, проведены обучающие онлайн-курсы, развивающие ключевые компетенции современных лидеров.