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Поддержат молодых лидеров
Дина Махамбетова

Стартовал социальный проект по формированию лидеров новой формации в гражданском обществе по заказу МИОР РК. Как сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициа­тив, проект нацелен на усиление потенциала молодого поколения лидеров в регионах.

– Мы прекрасно понимаем, что лидеры на республиканском уровне уже получают хорошую поддерж­ку. В этом проекте мы бы хотели максимально сосредоточиться на лидерах, которым пока не доступны обучающие или консультационные ресурсы. Нас в первую очередь будут интересовать ребята, которые работают в районах, селах или малых городах, – рассказала в ходе презентации руководитель ЧФ «ТРИНТА» Юлия Натарова.

В рамках проекта, в котором планируется подготовить не менее 200 лидеров, будет создан проект­ный офис, проведены обучающие онлайн-курсы, развивающие ключевые компетенции современных лидеров.

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