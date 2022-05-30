Фото: Kazpravda.kz
Общество
"Поддержу и в этот раз" – Нурсултан Назарбаев о реформах Касым-Жомарта Токаева
Диасов Ораз
корреспондент

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью политологу Данияру Ашимбаеву дал оценку поправкам в Конституцию страны, среди которых есть и изменения, касающиеся его статуса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме», - сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом он отметил, что Основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем.

«Изменения вносились и ранее. В целом, я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества. Меня, как и всех волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа», - заявил Назарбаев.

Он напомнил, что для него всегда гораздо важнее всего остального было то, что он оставит после себя своему народу и стране.

«В 2019 году я сделал осознанный шаг и, несмотря на возражения многих, сам ушел с поста главы государства. Ушел на пике народной поддержки моего курса, о чем свидетельствуют последние президентские выборы в 2015 году, когда я получил 97,7% голосов избирателей. Да, за мной оставались определенные полномочия, но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите. В соответствии с Конституцией я передал свои полномочия президента Председателю Сената Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», - заключил Нурсултан Назарбаев.

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