Подготовка к Параду Победы: в небе над Астаной временно ограничат полеты

Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Авиапассажиров просят планировать поездки с учетом возможных изменений в расписании авиарейсов в период с 22 апреля по 7 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международный аэропорт Астаны проинформировал о возможных изменениях в расписании авиарейсов в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества РК, сообщает Kazpravda.kz

«В соответствии с распоряжением компетентных органов, в период с 22 апреля по 7 мая (включительно) в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации. В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов. Аэропорт рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта», – говорится в сообщении.

В пресс-службе воздушной гавани просили с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать поездки с учетом возможных изменений.

Для получения актуальной информации о статусе рейсов:

Контакт-центр: +7 7172-702-999
Официальный сайт: www.nn-airport.kz
 

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