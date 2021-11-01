Свежий выпуск
Подлог и взятка
Азамат Сулейменов

В текущем году в производстве департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области зафиксировано 87 уголовных дел, в суд было направлено 28 из них. Государству возмещен ущерб на сумму 1,8 млрд тенге.

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Мангистауской области Куаныш Мырзагали рассказал о некоторых делах, по которым состоялись судебные приговоры.

В текущем году изобличена быший руководитель управления здравоохранения Жаманбаева Ж., которая в период пандемии, злоупотребляя долж­ностными полномочиями, оказала предпочтение частной компании при проведении процедуры госзакупок на приобретение дорогостоящих передвижных рентгенаппаратов, отклоняя при этом заявки отечественных производителей.

– В ходе расследования она свою вину признала, ущерб государству возмещен. Приговором суда бывший руководитель управления признана виновной в совершении уголовного правонарушения с назначением наказания в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности на госслужбе, – сообщил Куаныш Мырзагали.

Департаментом проведено досудебное расследование в отношении сотрудников пропускного пункта «Құрық» таможенного поста «Морпорт» областного департамента государственных доходов У. Нургалиева и С. Данова, которые вносили фиктивные сведения в базу данных о выезде ранее ввезенных автотранспортных средств в количестве 191 единицы.

Указанные транспортные средства в последующем по подложным документам ставились на учет в подразделениях дорожной полиции других регионов, без наличия соответствующего таможенного декларирования.

– Приговором суда оба сотрудника признаны виновными и осуж­дены с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. У. Нургалиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, С. Данову – 1 год ограничения свободы, – проинформировал Куаныш Мырзагали.

Сотрудники департамента расследовали уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела службы пробации города Жанаозена Н. Калдарова по факту получения взятки от осужденной за перевод по месту пробации и дальнейшее покровительство.

– Приговором суда начальник отдела службы пробации города Жанаозена признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, – отметил первый заместитель руководителя департамента.

В ведомстве констатируют, что в результате усиления превентивных мер по противодействию коррупции количество преступлений имеет тенденцию снижения. В сравнении с аналогичным перио­дом прошлого года количество зарегистрированных уголовных дел сократилось на 32%.

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