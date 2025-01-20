Подозреваемых в убийстве казахстанцев экстрадировали из России

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двое граждан Казахстана были экстрадированы из России для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия, сообщает Kazpravda.kz

По данным Генпрокуратуры, злоумышленники в январе 2023 года в Шымкенте совместно с тремя другими решили убить своего знакомого на почве личной неприязни. Вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, в ночное время суток они приехали в дом потерпевшего.

Разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью. Также избили других находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в автомашине скорой помощи.

Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск.

В мае 2024 года один из соучастников экстрадирован из соседнего государства и на данный момент осужден. В июле прошлого года оставшиеся двое разыскиваемых задержаны на территории Московской области РФ и по запросам Генпрокуратуры Казахстана экстрадированы на родину.

«В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы», – констатировали в надзорном органе.

Таким образом, все причастные к совершению указанных преступлений изобличены, добавили в ГП РК.