Мошенник пытался растоптать смартфон при задержании в СКО

Задержания, Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Полицейские арестовали 28-летнего жителя Петропавловска, который обманывал доверчивых граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В апреле 53-летний горожанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В ноябре прошлого года к нему подошел неизвестный, который представился сотрудником полиции. Имитируя оперативно-розыскные мероприятия, лжеполицейский уговорил его якобы в интересах следствия продиктовать код, пришедший по sms.

Как выяснилось впоследствии, на мужчину был оформлен кредит свыше 1 млн тенге. Несмотря на прошедшие месяцы, полицейские оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Петропавловска. К задержанию оперативники привлекли сотрудников специального отряда быстрого реагирования.

В один момент подозреваемый, воспользовавшись тем, что его барсетка упала на землю, попытался растоптать находившийся в ней смартфон, но бойцы СОБР пресекли его действия.

«В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Уже известно имя еще одного потерпевшего. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Ему грозит до 7 лет лишения свободы», — сообщает начальник УКП ДП СКО Иван Терзиди.

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