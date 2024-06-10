Мошенник пытался растоптать смартфон при задержании в СКО

Полицейские арестовали 28-летнего жителя Петропавловска, который обманывал доверчивых граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В апреле 53-летний горожанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В ноябре прошлого года к нему подошел неизвестный, который представился сотрудником полиции. Имитируя оперативно-розыскные мероприятия, лжеполицейский уговорил его якобы в интересах следствия продиктовать код, пришедший по sms.

Как выяснилось впоследствии, на мужчину был оформлен кредит свыше 1 млн тенге. Несмотря на прошедшие месяцы, полицейские оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Петропавловска. К задержанию оперативники привлекли сотрудников специального отряда быстрого реагирования.

В один момент подозреваемый, воспользовавшись тем, что его барсетка упала на землю, попытался растоптать находившийся в ней смартфон, но бойцы СОБР пресекли его действия.