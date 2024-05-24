Подпольную майнинговую ферму с доходом более 100 млн тенге обнаружили в Шымкенте

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Как уточняется, группа граждан в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.

Там были обнаружены и изъяты свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы», – говорится в официальном сообщении.

Также в АФМ предупредили, что незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.