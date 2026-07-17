Подпольный цех по переработке золота выявлен в Акмолинской области

Группа лиц занималась незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: АФМ

Установлен подпольный цех, оборудованный для переработки золотосодержащей руды и извлечения драгоценных металлов.

Изъяты оборудование для дробления и плавки руды, слиток золота весом 446 граммов, 4 тонны золотосодержащего материала, 6 кг ртути, а также денежные средства в размере более 2 млн тенге и 8 тыс. долларов США. В ходе обысков также обнаружены огнестрельное оружие и патроны.

В настоящее время устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица, а также объем незаконно добытых драгоценных металлов. Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.